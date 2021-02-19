Собянин заявил о выдержавших экстремальную нагрузку из-за COVID больницах

Распространение коронавируса в Москве идет на спад, сообщил мэр. По его словам, больницы смогли справиться с чрезвычайной нагрузкой из-за COVID-19, поскольку имели все необходимое оборудование

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Система здравоохранения Москвы из-за пандемии коронавируса перенесла «экстремальную нагрузку», заявил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

«Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку», — написал градоначальник.

По словам Собянина, это удалось, поскольку «московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования».

«Десять лет назад мы закупили качественную и современную на тот момент технику, значительная часть которой прослужит еще много лет и даже десятилетий. Но, к сожалению, «тяжелое» оборудование лучевой диагностики приходится менять гораздо чаще — приблизительно раз в восемь-десять лет», — отметил мэр.