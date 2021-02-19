Собянин заявил о выдержавших экстремальную нагрузку из-за COVID больницах
Система здравоохранения Москвы из-за пандемии коронавируса перенесла «экстремальную нагрузку», заявил в своем блоге мэр Сергей Собянин.
«Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку», — написал градоначальник.
По словам Собянина, это удалось, поскольку «московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования».
«Десять лет назад мы закупили качественную и современную на тот момент технику, значительная часть которой прослужит еще много лет и даже десятилетий. Но, к сожалению, «тяжелое» оборудование лучевой диагностики приходится менять гораздо чаще — приблизительно раз в восемь-десять лет», — отметил мэр.