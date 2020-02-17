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Несколько книжных магазинов закрылись в поддержку фигурантов дела «Сети»

Борис Куприянов (Фото: Замир Усманов / ТАСС)

Некоторые книжные магазины в России приостановили свою работу в понедельник, 17 февраля, чтобы таким образом поддержать фигурантов дела запрещенной в России организации «Сеть». Об этом РБК рассказал участник проекта «Фаланстер», соучредитель этого магазина Борис Куприянов.

По словам Куприянова, эта инициатива — частная и не связана с его председательством в Альянсе независимых издателей и книгораспространителей.

«Я сделал это как частное лицо. Все сотрудники магазина голосовали, делать это или нет», — сказал он.

Ранее о закрытии магазинов сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на запись книжного магазина «Пиотровский» в Екатеринбурге, опубликованной на странице группы магазина во «ВКонтакте».

Пикет в поддержку осужденных по делу «Сети». Фоторепортаж
Фотогалерея 

На странице Куприянова в Facebook и на странице магазина «ВКонтакте» опубликованы сообщения, в которых говорится, что сотрудники магазина в день закрытия организуют одиночные пикеты в поддержку осужденных. Свою инициативу магазин объясняет тем, что фигурантов дела осудили без доказательств, «руководствуясь лишь признаниями, буквально выбитыми под пытками». «Как граждан и как профессионалов нас тревожит судьба нашей страны, культуры, которым мы служим», — говорится в сообщении магазина.

В акции также принимают участие магазины «Маршак» в Москве, в Санкт-Петербурге «Все свободны» и «Порядок слов», «Свидетель» в Туле, «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге, «Чарли» в Краснодаре и «Бакен» в Красноярске, следовало из сообщений в соцсетях. В магазинах «Все свободны», «Маршак, «Чарли» и «Бакен» РБК подтвердили, что решили прекратить работу на один день в знак поддержки фигурантов дела «Сети».

Приговоры по делу «Сети» были вынесены семерым фигурантам 10 февраля. Их обвиняли в создании террористического сообщества и участии в нем. Трем из них также вменялся в вину незаконный оборот оружия, еще трем — покушение на сбыт наркотиков. Все осужденные получили от шести до 18 лет колонии строгого режима.

Теги: забастовка, книжный магазин, Сеть, новости РБК
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