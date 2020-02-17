Несколько книжных магазинов закрылись в поддержку фигурантов дела «Сети»

Борис Куприянов (Фото: Замир Усманов / ТАСС)

Некоторые книжные магазины в России приостановили свою работу в понедельник, 17 февраля, чтобы таким образом поддержать фигурантов дела запрещенной в России организации «Сеть». Об этом РБК рассказал участник проекта «Фаланстер», соучредитель этого магазина Борис Куприянов.

По словам Куприянова, эта инициатива — частная и не связана с его председательством в Альянсе независимых издателей и книгораспространителей.

«Я сделал это как частное лицо. Все сотрудники магазина голосовали, делать это или нет», — сказал он.

Ранее о закрытии магазинов сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на запись книжного магазина «Пиотровский» в Екатеринбурге, опубликованной на странице группы магазина во «ВКонтакте».