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FT описала виртуальный эксперимент с ядерным ударом по США

Finacial Times описала виртуальный эксперимент с ядерным ударом по США
Участнику эксперимента в виртуальном симуляторе предлагают встать на место президента США, который должен решить, что делать, когда на страну летят «триста ядерных ракет» из «условной России»
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Эксперты по безопасности Принстонского университета Шэрон Вайнер и Мориц Кютт разработали симулятор виртуальной реальности, в которой человеку, который надевает шлем, предлагают отыграть роль президента США, вынужденного принимать решение об ответе Вашингтона на ядерный удар по стране. О своем опыте погружения в эксперимент написал журналист Finacial Times Джон Торнхилл.

«Триста ядерных ракет с завыванием устремляются в сторону США. Вероятно, это превентивный удар условной России с целью уничтожить все шахты межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования в стране. Противоракетная оборона не может сбить многие летящие ракеты, а это означает, что 2 миллиона американцев погибнут», — так описывает условия задачи Торнхилл.

По его словам, в момент, когда за ним приходит сотрудник службы безопасности чтобы срочно проводить в Оперативную комнату Белого дома, он сидел в Овальном кабинете и смотрел по телевизору «репортажи об эскалации боевых действий в Европе». Далее по сюжету симуляции сотрудники службы национальное безопасности информируют «президента США» об атаке и сообщают, что у Вашингтона есть 15 минут на то, чтобы решить, какие действия предпринять в ответ. «Мне предлагают три варианта, каждый из которых включает ответные удары по России, в результате которых, по прогнозам, погибнет от 5 до 45 миллионов человек», — пишет Торнхилл.

Фигуры советников по национальной безопасности в виртуальной реальности сделаны грубо и нереалистично, считает журналист. Однако, по его словам, несмотря на это у него кружится голова и стучит сердце. «Чувство ответственности давит. И в моих ушах эхом отдаются слова моего советника по национальной безопасности: «Если вы не ответите и атака будет реальной, что вы потом скажете американскому народу?» — описывает он эксперимент.

Три варианта ответа США на ядерный удар по территории страны, которые предлагает описанная FT симуляция, таковы:

  • Санкционировать нанесение «ограниченного контрудара по российским объектам размещения межконтинентальных баллистических ракет и их основным подводным и воздушным базам». Согласно прогнозу, это приведет к гибели от 5 до 15 млн человек.
  • Второй вариант подразумевает нанесение ударов по всем ядерным объектам в России. Оценки потерь — от 20 до 25 млн человек.
  • Третий вариант, помимо перечисленных выше объектов, добавит в список целей основные промышленные предприятия и руководство России, в результате чего погибнет, согласно условиям эксперимента, до 45 млн человек.
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«Нам нужно знать ваше решение», — требуют от человека, который участвует в эксперименте.

Связаться с предполагаемым противником, согласно условиям задачи, в этот момент не удается, так как на звонки из Вашингтона никто не отвечает.

Столкнувшись с этими «адскими вариантами», корреспондент FT решил, что он не готов авторизовать ни один из них. «Моя логика такова: я ничего не могу сделать, чтобы помешать уже приближающимся к США ракетам поразить свои цели. Более того, я доподлинно не знаю, реальна ли атака и кто мог ее инициировать. Убедившись, что США сохраняют способность нанести ответный удар, я пришел к выводу, что нет необходимости торопиться с ответом», — пишет Торнхилл.

Авторы симуляции после эксперимента пояснили журналисту, что правильного решения у этой задачи нет. Некоторые люди, прошедшие через этот опыт, убеждены, что поступили правильно, санкционировав контрудар. Другие, подтвердившие пуск ответных ракет, тут же сожалеют о своем решении и мучаются из-за того, что совершили ужасную ошибку, рассказали они журналисту.

«Что бы сделал ты?», — спрашивает он у читателя в заключение.

Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года говорил что угроза ядерной войны нарастает, но Россия не намерена первой применять ядерное оружие. Он также подчеркивал, что вся российская стратегия применения ядерного оружия построена вокруг концепции ответно-встречного удара. «Именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие». — указывал президент. Также, он подчеркивал, что Россия — в отличие от США — не держит ядерное оружие за пределами своей страны.

Путин также неоднократно говорил, что России не нужен ядерный удар, так как в нем нет никакого смысла — ни политического, ни военного. По его словам, цель «сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия» — убедить союзников России и нейтральные страны в том, что нужно «всем вместе противостоять» Москве. «Сказать им: «Смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна. Не надо ее больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо им ничего продавать», — говорил он в октябре 2022 года.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
ядерное оружие США Россия ядерная война
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