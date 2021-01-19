Минздрав пообещал поставить вакцину после сообщений о нехватке на Урале

Десятки тысяч доз в регионы придут на этой неделе, а до конца января поставят 300 тыс. доз. Ранее СМИ писали, что в Екатеринбурге вакцинацию приостановили в большинстве поликлиник, а в Челябинске желающих вносят в лист ожидания

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Свердловская область до конца недели получит 40 тыс. двухкомпонентных доз вакцины от коронавируса «Спутник V», ХМАО — 20 тыс. доз. Об этом сообщил РБК помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что некоторые регионы Уральского федерального округа (УрФО) уже использовали все поставленные ранее дозы вакцины от коронавируса и приостановили вакцинацию.

«До конца текущей недели в Свердловскую область будет доставлено 40 тыс. двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V», 20 тыс. доз доставят в ХМАО. Всего до конца января в регионы Урала будет поставлено почти 300 тыс. двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V», — рассказал Кузнецов.

По его словам, в Свердловскую область до конца месяца придет более 110 тыс. доз, в Челябинскую — более 55 тыс., в Тюменскую — 27 тыс. доз, в ХМАО — более 60 тыс., в ЯНАО — 20 тыс., в Курганскую область — более 3 тыс. доз.