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Минздрав пообещал поставить вакцину после сообщений о нехватке на Урале

Десятки тысяч доз в регионы придут на этой неделе, а до конца января поставят 300 тыс. доз. Ранее СМИ писали, что в Екатеринбурге вакцинацию приостановили в большинстве поликлиник, а в Челябинске желающих вносят в лист ожидания
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Свердловская область до конца недели получит 40 тыс. двухкомпонентных доз вакцины от коронавируса «Спутник V», ХМАО — 20 тыс. доз. Об этом сообщил РБК помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что некоторые регионы Уральского федерального округа (УрФО) уже использовали все поставленные ранее дозы вакцины от коронавируса и приостановили вакцинацию.

«До конца текущей недели в Свердловскую область будет доставлено 40 тыс. двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V», 20 тыс. доз доставят в ХМАО. Всего до конца января в регионы Урала будет поставлено почти 300 тыс. двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V», — рассказал Кузнецов.

По его словам, в Свердловскую область до конца месяца придет более 110 тыс. доз, в Челябинскую — более 55 тыс., в Тюменскую — 27 тыс. доз, в ХМАО — более 60 тыс., в ЯНАО — 20 тыс., в Курганскую область — более 3 тыс. доз.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявлял «РБК Екатеринбург», что вакцинация в регионе идет нормально: «Мы получили пока около 15 тыс. доз, это, конечно, очень немного, она уже практически вся сделана. Последние вакцины делаются, вот, наверное, сегодня-завтра будут доделаны». Креков говорил, что через несколько дней область получит 60 тыс. доз и еще через несколько дней — также 60 тыс. доз. Следующие поставки будут измеряться сотнями тысяч доз.

В пресс-службе минздрава Челябинской области сообщили РБК, что называть ситуацию нехваткой вакцины не совсем верно. «Правильнее сказать, что вакцина заканчивается и мы ждем новую поставку в ближайшее время. Вакцина приходит к нам в постоянном режиме, партиями, с осени 2020 года. Механизм отлажен, ждем очередную поставку», — говорится в сообщении. В министерстве добавили, что в регионе наблюдается большой спрос на вакцину.

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Издание URA.RU сообщило накануне, что в Екатеринбурге вакцина «Спутник V» почти закончилась, по результатам обзвона городских больниц. Прием заявок на вакцинацию шел только в двух из них, причем в учреждениях осталось примерно по 100 доз препарата. В других медучреждениях Екатеринбурга прививочная кампания остановлена из-за отсутствия вакцины, писало издание.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В свердловском оперативном штабе «Интерфаксу» сказали, что массовая вакцинация «только набирает свои обороты». На сегодняшний день привито более 13 тыс. свердловчан, в регионе работают 27 прививочных кабинетов. Как сообщил собеседник агентства, часть кабинетов действительно уже использовали все поступившие к ним дозы. «Свердловская область ожидает очередную крупную партию», — уточнил он.

В поликлиниках Челябинска агентству сообщили, что сейчас вакцины в регионе нет. Всех желающих привиться записывают в лист ожидания. Когда регион получит вакцину, желающих обзвонят и обговорят день и время, сказали в call-центре одной из городских поликлиник. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что до конца февраля ожидается поступление 152 тыс. доз вакцин. К настоящему моменту регион уже получил 11,8 тыс. доз, уточнил он.

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В оперативном штабе Тюменской области агентству сообщили, что массовая вакцинация в регионе начнется, когда поступит достаточное количество вакцины. Сейчас вакцину могут получить медики, педагоги, соцработники, сотрудники многофункциональных центров (МФЦ), а также те, у кого есть хронические заболевания.

О старте вакцинации отдельных категорий россиян против коронавируса президент Владимир Путин объявил в начале декабря. В Москве вакцинация идет с 5 декабря. В середине января президент поручил начать массовую вакцинацию всех россиян. По словам президента, премьер-министр Михаил Мишустин доложил ему, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины». С 31 января на портале госуслуг на вакцинацию смогут записаться все желающие.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Егор Губернаторов, Майя Бобенко, Анастасия Батманова, Михаил Котляр, Богдан Кульчицкий
вакцина вакцинация коронавирус Урал
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