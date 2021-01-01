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Пандемия коронавируса ,  
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Путин отметил эффективность двух российских вакцин от коронавируса

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин заявил на саммите «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» об эффективности и безопасности двух российских вакцин против коронавируса.

Он напомнил, что в стране уже зарегистрировали «Спутник V» и «ЭпиВакКорону», еще одна вакцина находится на завершающей стадии испытаний.

«Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям. Они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном: в том, чтобы наладить массовое производство», — отметил глава государства.

По словам Путина, сейчас Россия с зарубежными партнерами прорабатывает возможности поставок и локализации производства вакцин на местах.

Pfizer анонсировала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
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Фото:Lex Zea / Global Look Press

Ранее, 13 ноября, индийские СМИ сообщили, что в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечал, что Москва уже начала передачу технологий по производству препарата трем индийским компаниям.

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Также российская вакцина будет производиться в Бразилии и Китае. Всего заявки на приобретение свыше 1,2 млн доз российской вакцины направили более 50 стран.

Владимир Путин коронавирус вакцина
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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