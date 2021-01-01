Путин отметил эффективность двух российских вакцин от коронавируса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин заявил на саммите «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» об эффективности и безопасности двух российских вакцин против коронавируса.

Он напомнил, что в стране уже зарегистрировали «Спутник V» и «ЭпиВакКорону», еще одна вакцина находится на завершающей стадии испытаний.

«Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям. Они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном: в том, чтобы наладить массовое производство», — отметил глава государства.

По словам Путина, сейчас Россия с зарубежными партнерами прорабатывает возможности поставок и локализации производства вакцин на местах.