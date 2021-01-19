Посол Италии заявил о вакцинации «Спутником V»

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что привился от короновируса российской вакциной «Спутник V». Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари», передает ТАСС.

«Я сделал укол российской вакциной, о которой было объявлено в августе, «Спутник V». Я не испытал никаких особых побочных эффектов, — сказал Терраччано.

Дипломат отметил, что после вакцинации не собирается сравнивать разные вакцины между собой, определяя лучшую. Он также добавил, что итальянские власти считают важным сотрудничать со всеми странами в области по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее привиться российской вакциной отказался посол США в Москве Джон Салливан. Перед Новым годом дипломат опубликовал фотографию письма, в котором он попросил у Санты вакцину от COVID-19. На просьбу откликнулись в российском МИДе, предложив «Спутник V». Однако Салливан предложение не принял, пояснив, что она предназначена для российских граждан.