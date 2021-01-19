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Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову запросили максимальный срок

Государственный обвинитель попросил назначить 25 лет лишения свободы рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинитель, выступая на заседании 2-го Восточного окружного военного суда, предложил признать Шамсутдинова виновным. «Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы», — сказал он.

Срок в виде 25 лет лишения свободы является максимально возможным для Шамсутдинова, поскольку в конце прошлого года присяжные в своем вердикте признали его виновным, но вместе с тем заявили, что он заслуживает снисхождения. В соответствии со ст. 65 УК это означает, что Шамсутдинов не может быть приговорен к пожизненному лишению свободы. В свою очередь сторона обвинения настаивала на том, что снисхождения солдат-срочник не заслуживает.

Материал дополняется.

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