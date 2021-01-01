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Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев

Присяжные единогласно указали на вину Рамиля Шамсутдинова, но подчеркнули, что он заслуживает снисхождения. Такой вердикт не позволит приговорить солдата-срочника к пожизненному заключению
Рамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Присяжные признали виновным Рамиля Шамсутдинова, который в октябре 2019 года открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкальском крае. Как сообщает агентство «РИА Новости», они единогласно решили, что солдат-срочник виновен в гибели восьми и ранении двух человек.

При этом присяжные в своем вердикте уточнили, что виновный заслуживает снисхождения. В соответствии со ст. 65 УК это означает, что Шамсутдинов не может приговорен к пожизненному лишению свободы. Приговор ему должен вынести Второй восточный окружной военный суд в Чите.

Сторона обвинения ранее настаивала на том, что снисхождения солдат-срочник не заслуживает.

Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев
Общество
Рамиль Шамсутдинов

По статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух лиц» Шамсутдинову грозит наказание от восьми до 20 лет лишения свободы. Судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.

ЧП в воинской части, которая находилась в поселке Горный Забайкальского края, произошло 25 октября 2019 года. Стрельбу Шамсутдинов открыл при сдаче караула. В Минобороны сообщили, что инцидент произошел из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Сам Шамсутдинов говорил, что ему угрожали изнасилованием.

Суд согласился смягчить обвинение расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову
Общество
Рамиль Шамсутдинов


Позже следователи установили, что в воинской части были распространены неуставные отношения. Они выяснили, что на Шамсутдинова и других военнослужащих оказывалось физическое воздействие. О нарушении уставных правил в воинской части было возбуждено уголовное дело, по которому Шамсутдинов проходил потерпевшим. В марте этого года суд приговорил к двум годам условно Руслана Мухатова, который издевался над сослуживцами, в том числе над Шамсутдиновым.
 

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Автор
Артем Филипенок
суд убийство
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Суд в Чите не смог набрать присяжных по делу срочника Шамсутдинова
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Суд согласился смягчить обвинение расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову
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