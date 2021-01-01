Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев

Присяжные единогласно указали на вину Рамиля Шамсутдинова, но подчеркнули, что он заслуживает снисхождения. Такой вердикт не позволит приговорить солдата-срочника к пожизненному заключению

Рамиль Шамсутдинов (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Присяжные признали виновным Рамиля Шамсутдинова, который в октябре 2019 года открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкальском крае. Как сообщает агентство «РИА Новости», они единогласно решили, что солдат-срочник виновен в гибели восьми и ранении двух человек.

При этом присяжные в своем вердикте уточнили, что виновный заслуживает снисхождения. В соответствии со ст. 65 УК это означает, что Шамсутдинов не может приговорен к пожизненному лишению свободы. Приговор ему должен вынести Второй восточный окружной военный суд в Чите.

Сторона обвинения ранее настаивала на том, что снисхождения солдат-срочник не заслуживает.

По статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух лиц» Шамсутдинову грозит наказание от восьми до 20 лет лишения свободы. Судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.