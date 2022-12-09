Стрелявший в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев

Суд арестовал подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске Павла Николина

Павел Николин (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Подозреваемый в стрельбе в полицейских в Новошахтинске Ростовской области Павел Николин заявил, что служил в «Группе Вагнер».

«Я даже не знал, что пересек [границу], отстал от группы», — сказал он в суде (цитата по «РИА Новости»).

На вопрос, зачем он начал стрелять в полицейских, Николин заявил, что «думал — укропы [украинские военные]». «Потому что были не по форме [одеты] и документы не предоставили», — добавил подозреваемый.

Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил Никитина под стражу до 6 февраля 2023 года.

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