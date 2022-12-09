Стрелявший в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев
Подозреваемый в стрельбе в полицейских в Новошахтинске Ростовской области Павел Николин заявил, что служил в «Группе Вагнер».
«Я даже не знал, что пересек [границу], отстал от группы», — сказал он в суде (цитата по «РИА Новости»).
На вопрос, зачем он начал стрелять в полицейских, Николин заявил, что «думал — укропы [украинские военные]». «Потому что были не по форме [одеты] и документы не предоставили», — добавил подозреваемый.
Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил Никитина под стражу до 6 февраля 2023 года.
Материал дополняется.