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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
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Пригожин решил взять на поруки стрелявшего в Новошахтинске по полицейским

Евгений Пригожин сообщил, что уже подал ходатайство о взятии на поруки под личную ответственность арестованного Павла Николина. Его подозревают в стрельбе по полицейским в Новошахтинске Ростовской области 6 декабря
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основатель военной компании Вагнера Евгений Пригожин предложил взять на поруки подозреваемого в стрельбе по полицейским в Новошахтинске Ростовской области Павла Николина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы компании «Конкорд». В посте приводятся ответы Пригожина на вопросы, которые ему задали журналисты «Ведомостей».

«Николина я готов взять на поруки под свою личную ответственность, о чем уже написал ходатайство», — приводит пресс-служба ответ Пригожина. При этом он не подтвердил прямо, что задержанный был бойцом ЧВК Вагнера.

Журналисты попросили рассказать об итогах расследования, о необходимости которого ранее заявил сам Пригожин. «В случае если действительно Николин был бойцом ЧВК Вагнера и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом «совершенно секретно», попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу Российской Федерации», — сказал он 7 декабря.

Пригожин уточнил, что расследование будет проводить «оперативная группа ЧВК Вагнера», которая «в случае необходимости публичной огласки сообщит о его результатах».

В посте пресс-службы есть отсылка к показаниям Николина в суде 9 декабря. Там он сказал, что отстал от группы и даже не знал, что пересек границу, а российских полицейских принял за украинцев. «Если вы внимательно следите за новостями, то Николин уже дал объяснение, что он участвовал в штурме Бахмута, был контужен и несколько дней находился в бессознательном состоянии. Поэтому, когда в районе Новошахтинска к нему подъехали полицейские на гражданской машине без знаков отличия, он воспринял их как украинских диверсантов», — приводит пресс-служба слова Пригожина.

Вопрос, как Николину удалось пересечь границу, Пригожин предложил задать пограничникам и напомнил, что после принятия новых субъектов в состав России врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о ликвидации государственной границы.

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске 6 декабря, один сотрудник полиции был ранен. Близкий к МВД источник РБК сообщил тогда, что мужчина открыл огонь по полицейским, когда они осматривали местность в поисках пропавшей женщины. Источник ТАСС в правоохранительных органах допустил, что злоумышленник может быть дезертиром, об этом же писали телеграм-каналы Baza и Mash. Baza позднее уточнила, что мужчина был участником ЧВК Вагнера, а до этого — отбывал срок в Башкирии. Официального подтверждения этой информации не было. Управление МВД по региону до этого сообщало лишь о том, что нападавший был «в камуфлированной форме».

Стрелявшего задержали 7 декабря. На суде по выбору меры пресечения 9 декабря он заявил, что служил в группе «Вагнер». Суд отправил его под арест до 6 февраля 2023 года.

Избрание меры пресечения в виде личного поручительства регулируется ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса. Личное поручительство состоит в письменном обязательстве заслуживающего доверия лица, что подозреваемый будет в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд, а также «иным путем не препятствовать производству по уголовному делу».

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ЧВК Вагнера Евгений Пригожин арест
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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