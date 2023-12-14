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Прямая линия Путина ,  
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Путин рассказал о знакомых среди погибших бойцов ЧВК

Путин рассказал о своих знакомых среди погибших бойцов частных военных компаний
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Пресс-конференция Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Среди знакомых президента России Владимира Путина есть погибшие бойцы частных военных компаний (ЧВК). Об этом он сам рассказал на прямой линии. РБК ведет трансляцию.

«У меня есть среди моих близких, близких моих связей... дети там воевали в частных военных компаниях. У меня вот и среди тех людей, которые меня окружают и работают рядом со мной, тоже там были близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за Родину, воюя в рамках этой частной военной компании», — сказал Путин.

Президент назвал проблемой, что российское законодательство не регулирует частные военные компании. «Формально, юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. В этом проблема», — сказал Путин. Он пообещал, что власти «будут стремиться» легитимизировать ЧВК, чтобы их бойцы-ветераны могли получать соответствующие выплаты.

Картаполов заявил об окончательном расформировании ЧВК «Вагнер»
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

После попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в конце июня президент Путин предлагал бойцам ЧВК несколько вариантов: продолжить службу, подписав контракт с Минобороны или другим ведомством, «уйти в Белоруссию» или завершить службу. В июле Путин, отвечая на вопрос, сохранится ли «Вагнер» как боевая единица, сказал, что «группа есть, но юридически не существует».

В начале ноября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что ЧВК «Вагнер» «окончательно расформирована». По его словам, большинство бойцов «находятся в процессе перехода в другие структуры», некоторые из них заключили контракт с Минобороны, «кто-то влился в состав Росгвардии».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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