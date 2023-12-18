Решившему «отдохнуть от службы» военному назначили 5,5 лет

Рядовой не вернулся в военную часть в положенный срок и отсутствовал почти полгода — пока его не нашла военная комендатура. Суд постановил, что тот хотел отдыха от службы

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Рядовой Кирилл Куцев приговорен к пяти с половиной годам колонии общего режима за решение временно уклониться от прохождения военной службы, сообщил Кяхтинский гарнизонный военный суд (Бурятия).

Военнослужащий, «желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей», не вернулся 19 декабря 2022 года в установленный регламентом служебного времени срок в военную часть. Спустя полгода, 12 июня 2023-го, его разыскали сотрудники военной комендатуры.

Пока приговор не вступил в законную силу.

20 сентября 2022 года, за день до объявления в России частичной мобилизации, Госдумой были приняты поправки об ужесточении ответственности за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий — за это теперь грозит от пяти и вплоть до десяти лет лишения свободы. Усилена ответственность была также за неисполнение приказа, добровольную сдачу в плен, уничтожение военного имущества и другие деяния, связанные со службой. 28 октября Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизации. Указ об ее окончании не подписан. Кремль пояснял, что это связано с «исполнением задач военнослужащими». Необходимость второй волны мобилизации в настоящее время власти исключают.

В начале декабря суд в Южно-Сахалинске приговорил военнослужащего к шести годам колонии общего режима за самовольное оставление воинской части в ДНР — он покинул ее в июле, «желая избежать участия в боевых действиях и отдохнуть от исполнения служебных обязанностей», после чего «проводил время по своему усмотрению» до 4 сентября, когда сам пришел в воинскую часть на Сахалине. Помимо лишения свободы, суд постановил отобрать у него воинское звание гвардии ефрейтора.