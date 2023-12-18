 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Решившему «отдохнуть от службы» военному назначили 5,5 лет

Суд в Бурятии дал 5,5 лет рядовому Куцеву, решившему отдохнуть от службы
Рядовой не вернулся в военную часть в положенный срок и отсутствовал почти полгода — пока его не нашла военная комендатура. Суд постановил, что тот хотел отдыха от службы
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Рядовой Кирилл Куцев приговорен к пяти с половиной годам колонии общего режима за решение временно уклониться от прохождения военной службы, сообщил Кяхтинский гарнизонный военный суд (Бурятия).

Военнослужащий, «желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей», не вернулся 19 декабря 2022 года в установленный регламентом служебного времени срок в военную часть. Спустя полгода, 12 июня 2023-го, его разыскали сотрудники военной комендатуры.

Пока приговор не вступил в законную силу.

20 сентября 2022 года, за день до объявления в России частичной мобилизации, Госдумой были приняты поправки об ужесточении ответственности за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий — за это теперь грозит от пяти и вплоть до десяти лет лишения свободы.

Усилена ответственность была также за неисполнение приказа, добровольную сдачу в плен, уничтожение военного имущества и другие деяния, связанные со службой.

28 октября Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизации. Указ об ее окончании не подписан. Кремль пояснял, что это связано с «исполнением задач военнослужащими». Необходимость второй волны мобилизации в настоящее время власти исключают.

В начале декабря суд в Южно-Сахалинске приговорил военнослужащего к шести годам колонии общего режима за самовольное оставление воинской части в ДНР — он покинул ее в июле, «желая избежать участия в боевых действиях и отдохнуть от исполнения служебных обязанностей», после чего «проводил время по своему усмотрению» до 4 сентября, когда сам пришел в воинскую часть на Сахалине. Помимо лишения свободы, суд постановил отобрать у него воинское звание гвардии ефрейтора.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Ольга Ваганова
Бурятия военный суд военная служба
Материалы по теме
Суд вынес приговоры военным, давшим взятки чтобы не ехать на спецоперацию
Общество
На Сахалине военного осудили на 3 года за отказ ехать на военную операцию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:48
В Крыму национализировали более тысячи объектов украинских собственников Политика, 12:47
Экосистемы и бизнес-партнерства: что они дают крупному бизнесу Новая экономика, 12:45
МВД раскрыло крупную нарколабораторию в Тульской области Общество, 12:44
В Шереметьево совершил аварийную посадку вылетевший в Ереван Boeing 737 Общество, 12:35
Ветер в Аргентине развернул стоящий самолет. Видео Общество, 12:32
Как повторить успех Coca-Cola: о провальной и удачной новогодней рекламе Pro, 12:32
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Гендиректор «Почты России» рассказал о выходе компании в прибыль в 2023-м Отрасли, 12:32
Цвет 2024 года Peach Fuzz в интерьере: основные тренды и фото Недвижимость, 12:26
Решившему «отдохнуть от службы» военному назначили 5,5 лет Общество, 12:26
Американского баскетболиста обвинили в убийстве девушки Спорт, 12:21
В Улан-Удэ началось строительство музея и театрально-культурного центра Отрасли, 12:18
Бакальчук назвала IPO неправильным путем развития для Wildberries Бизнес, 12:15
Goldman Sachs снизил прогноз цены на нефть Brent на $10 на 2024 год Инвестиции, 12:12