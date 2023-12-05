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Военная операция на Украине ,  
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Суд приговорил к 6 годам военного, оставившего часть в ДНР «из трусости»

Суд на Сахалине приговорил ефрейтора к 6 годам за оставление части из трусости
Сюжет
Военная операция на Украине
Суд постановил, что военный покинул расположение подразделения в ДНР «из трусости и желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей». Спустя два месяца он сам явился в часть в Южно-Сахалинске
Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press
Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

В Южно-Сахалинске военнослужащего приговорили к шести годам колонии общего режима за самовольное оставление воинской части на срок свыше одного месяца (ч. 5 ст. 337 УК), сообщает гарнизонный военный суд города.

Инстанция установила, что военный в июле самовольно ушел из своей части в ДНР «с целью временно уклониться от военной службы в период мобилизации и военного положения, а также в условиях ведения боевых действий, из личной трусости, желая избежать участия в боевых действиях и отдохнуть от исполнения служебных обязанностей». После этого он «проводил время по своему усмотрению» до 4 сентября, когда сам пришел в воинскую часть на Сахалине.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Помимо лишения свободы, суд постановил отобрать у него воинское звание «гвардии ефрейтор». Ранее военный находился под подпиской о невыезде, его взяли под стражу после суда. Приговор в силу не вступил, его можно обжаловать.

Ранее за самовольное оставление воинской части в период мобилизации или военного положения осудили другого сахалинца, оставившего пункт временной дислокации воинской части в ДНР. Ему назначили четыре года колонии строгого режима, поскольку за ним «признали опасный рецидив преступлений».

В октябре сахалинский суд приговорил к двум годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима военнослужащего, который дважды отказался уезжать в зону военной операции.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Военная операция на Украине военнослужащие Сахалин военные суды ДНР
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