В Волгограде осудили военных, давших взятки чтобы не ехать на фронт

В Волгограде осудили пятерых военных, пытавшихся за взятки избежать повторной отправки в зону спецоперации, узнал «Ъ». Двоих из них оштрафовали, еще двоим сверх денежных санкций дали условные сроки и только одному — реальный

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры пяти военнослужащим, давшим взятки и. о. командира батальона, чтобы избежать повторного участия в специальной военной операции, узнал «Коммерсантъ».

По данным газеты, троим подсудимым по предложению гособвинения изменили квалификацию вменяемого в вину деяния на более мягкую — с ч. 3 на ч. 2 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия), еще одному — на ч. 1 той же статьи. В отношении пятого подсудимого, Владислава Колганова, прокуратура не стала ходатайствовать о переквалификации обвинения.

Колганов, который на момент суда уже не являлся военнослужащим, получил два года колонии общего режима и пятикратный размеру взятки штраф — 750 тыс. руб. Остальные фигуранты дела отделались штрафами от 150 до 750 тыс. руб., двое из них — условными сроками.

Как отмечает «Коммарсантъ», активно сотрудничавший с военным следствием СКР и. о. командира батальона признался, что предложил ряду военнослужащих, уже поучаствовавших в боевых действиях, уклониться от отправки на фронт за деньги. При этом, по данным газеты, уголовного дела в его отношении в картотеке гарнизонного военного суда не оказалось. Защитник Колганова Евгений Вовк также сообщил изданию, что ему неизвестно об итогах расследования в отношении взяткополучателя.

В обосновании апелляционной жалобы Вовк указывал на то, что его подзащитный признал вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, впервые привлекался к уголовной ответственности, положительно характеризовался по службе и участвовал в боевых действиях в ходе спецоперации. Вместе с этим адвокат отмечал, что фигуранты аналогичных дел получили условные сроки и штрафы. Суд, однако, счел, что указанные приговоры «не имеют преюдициального значения и не свидетельствуют об ошибочной квалификации содеянного Колгановым».

Президент России Владимир Путин в сентябре прошлого года утвердил поправки в УК России, согласно которым периоды мобилизации, военного времени и военного положения считаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. В частности, было ужесточено наказание за самовольное оставление части (ст. 337 УК) — за такие действия теперь предусмотрено от пяти до десяти лет лишения свободы.

В декабре прошлого года Челябинский гарнизонный военный суд осудил контрактника на пять лет и один месяц колонии общего режима за самовольное оставление части во время мобилизации. Он покинул место службы 22 августа, и даже после объявления 21 сентября частичной мобилизации он не вернулся в воинскую часть.

В мае в Петропавловске-Камчатском 35-й гарнизонный военный суд назначил двум военным по два с половиной года колонии-поселения за отказ от участия в спецоперации. Один из них 18 января отказался участвовать в боевых действиях, осознавая объявленную в России мобилизацию, второй военнослужащий нарушил приказ командира 21 января.

В прошлом месяце Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы за отказ участвовать в спецоперации. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 УК России («Неисполнение приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях»). В качестве отягчающего обстоятельства суд признал то, что военнослужащий не исполнил приказ «в период мобилизации», что «указывает на повышенную общественную опасность».