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Военная операция на Украине ,  
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На Сахалине военный получил срок за отказ участвовать в спецоперации

Суд на Сахалине вынес военному приговор за отказ участвовать в спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Военный отказался ехать в служебную командировку, указав на проблемы со здоровьем и семейные обстоятельства. Против него возбудили уголовное дело о неисполнении приказа
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы за отказ участвовать в спецоперации на Украине, сообщается на сайте суда.

Согласно сообщению, военнослужащий, чтобы избежать участия в спецоперации, отказался выполнить приказ от 17 апреля 2023 года об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 УК России («Неисполнение приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Суд в ходе заседания расценил доводы подсудимого о плохом состоянии здоровья как создание причины для избежания участия в спецоперации. Семейное обстоятельство также не влияет на исполнение военным обязанностей военной службы, счел судья.

Более того, в качестве отягчающего обстоятельства суд признал то, что военнослужащий не исполнил приказ «в период мобилизации», что «указывает о повышенной общественной опасности».

«Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — постановил судья.

В мае в Петропавловске-Камчатском 35-й гарнизонный военный суд назначил двум военным по два с половиной года колонии-поселения за отказ от участия в спецоперации. Один из них 18 января отказался участвовать в боевых действиях, осознавая объявленную в России мобилизацию, второй военнослужащий нарушил приказ командира 21 января.

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Виктория Громова Виктория Громова
Сахалин суд приговор военный Военная операция на Украине
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