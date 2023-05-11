На Камчатке двое военных получили срок за отказ участвовать в СВО

На Камчатке двое военных получили по два года тюрьмы за отказ участвовать в спецоперации

Военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях, несмотря на объявленную в России мобилизацию, и не выполнили приказ командиров об убытии в зону проведения спецоперации. Суд назначил им наказание в два с половиной года

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Петропавловске-Камчатском 35-й гарнизонный военный суд назначил двум военным по два с половиной года колонии-поселения за отказ от участия в специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщениях суда.

Их осудили по ч. 2.1 ст. 332 УК России «Неисполнение приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях».

Один из военнослужащих 18 января отказался участвовать в боевых действиях, осознавая объявленную в России мобилизацию, и не выполнил приказ командира воинской части о необходимости его убытия в зону проведения СВО.

Второй военнослужащий также нарушил приказ командира 21 января.

Приговоры пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Тихоокеанском флотском военном суде.

В середине апреля гарнизонный военный суд в Иркутске приговорил рядового Дениса Куренкова к пяти годам тюремного заключения за то, что тот «без уважительных причин не явился к установленному времени на службу». «Коммерсантъ» со ссылкой на суд уточнял, что он был призван по мобилизации.

Таким образом, мужчина был признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление части или места службы проходящим военную службу по призыву или по контракту в период мобилизации или военного положения).

В декабре прошлого года Челябинский гарнизонный военный суд осудил контрактника на пять лет и один месяц колонии общего режима за самовольное оставление части во время мобилизации. Он покинул место службы 22 августа, и даже после объявления 21 сентября частичной мобилизации он не вернулся в воинскую часть.

Президент России Владимир Путин в сентябре утвердил поправки в УК России, согласно которым периоды мобилизации, военного времени и военного положения считаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Было ужесточено наказание за самовольное оставление части (ст. 337 УК) — за такие действия теперь предусмотрено от пяти до десяти лет лишения свободы.