На Камчатке двое военных получили срок за отказ участвовать в СВО
В Петропавловске-Камчатском 35-й гарнизонный военный суд назначил двум военным по два с половиной года колонии-поселения за отказ от участия в специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщениях суда.
Их осудили по ч. 2.1 ст. 332 УК России «Неисполнение приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях».
Один из военнослужащих 18 января отказался участвовать в боевых действиях, осознавая объявленную в России мобилизацию, и не выполнил приказ командира воинской части о необходимости его убытия в зону проведения СВО.
Второй военнослужащий также нарушил приказ командира 21 января.
Приговоры пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Тихоокеанском флотском военном суде.
В середине апреля гарнизонный военный суд в Иркутске приговорил рядового Дениса Куренкова к пяти годам тюремного заключения за то, что тот «без уважительных причин не явился к установленному времени на службу». «Коммерсантъ» со ссылкой на суд уточнял, что он был призван по мобилизации.
Таким образом, мужчина был признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление части или места службы проходящим военную службу по призыву или по контракту в период мобилизации или военного положения).
В декабре прошлого года Челябинский гарнизонный военный суд осудил контрактника на пять лет и один месяц колонии общего режима за самовольное оставление части во время мобилизации. Он покинул место службы 22 августа, и даже после объявления 21 сентября частичной мобилизации он не вернулся в воинскую часть.
Президент России Владимир Путин в сентябре утвердил поправки в УК России, согласно которым периоды мобилизации, военного времени и военного положения считаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Было ужесточено наказание за самовольное оставление части (ст. 337 УК) — за такие действия теперь предусмотрено от пяти до десяти лет лишения свободы.