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Военному в Челябинске дали пять лет за уход из части во время мобилизации

Контрактнику в Челябинске дали пять лет колонии за оставление части во время мобилизации
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Контрактника в Челябинске приговорили к пяти годам и одному месяцу колонии общего режима за самовольное оставление части во время мобилизации. Об этом сообщается на сайте Челябинского гарнизонного военного суда.

Рядовой покинул место службы 22 августа и, даже «достоверно зная, что 21 сентября 2022 года на территории Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация», не вернулся в воинскую часть. 26 сентября сотрудники военной прокуратуры нашли его в Челябинске и доставили в военную комендатуру.

Военнослужащего признали виновным в преступлении по ч.5 ст.337 УК (самовольное оставление части или места службы в период мобилизации, военного положения, военного времени либо в условиях вооруженного конфликта на срок более одного месяца). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима и должен заплатить штраф в размере 15 тыс. руб. Приговор пока не вступил в силу.

В сентябре президент России Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс, согласно которым периоды мобилизации, военного времени и военного положения считаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. В частности, было ужесточено наказание за самовольное оставление части (ст. 337 УК): теперь за такие действия можно получить от пяти до десяти лет лишения свободы.

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