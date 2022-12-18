«РИА Новости» узнало, сколько займет отправка корабля взамен «Союза»

На ускоренную отправку корабля-спасателя «Союз» к Международной космической станции (МКС) взамен поврежденного «Союза МС-22» уйдет около месяца, однако решения на этот счет в госкорпорации «Роскосмос» пока не приняли, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

Он уточнил, что сейчас на космодроме Байконур в Казахстане находятся два корабля: «Союз МС-23» и «Союз МС-24».

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили агентству, что пока на космодроме ведется подготовка к запуску «Союза МС-23», по графику его старт назначен на 16 марта следующего года. «При необходимости подготовка может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние, чем плановые, сроки», — добавили в госкорпорации.

«Союз МС-22» был запущен 21 сентября с космодрома Байконур. В состав экипажа вошли россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио. Запуск стал первым в рамках подписанного в июле между «Роскосмосом» и NASA соглашением о перекрестных полетах. Миссия по плану должна пробыть на станции 188 суток и совершить пять выходов в открытый космос.

15 декабря экипаж доложил о повреждении внешней обшивки корабля, пристыкованного к МКС. При этом в системе охлаждения упало давление. «Осмотр подтвердил утечку [охлаждающей жидкости], после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности», — сообщал «Роскосмос». Системы МКС и корабля работают в штатном режиме. В госкорпорации говорили, что необходимости спускать «Союз МС-22» нет.

В тот же день из-за разгерметизации отменили выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они должны были перенести радиатор-теплообменник с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Изначально космонавты должны были выполнить эти работы в конце ноября, но из-за нештатной работы насосов системы охлаждения скафандров их решили перенести.