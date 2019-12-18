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Собянин прокомментировал снос «Соловья» фразой «плакать не над чем»
Отвечая на вопрос о возможности сохранить киноцентр, мэр столицы заявил, что в нем были «грязь», «антисанитария» и «просиженные кресла дырявые»
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Если бы решение о сносе киноцентра «Соловей» не было принято инвестором, его бы пришлось сносить властям Москвы за бюджетный счет, заявил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопрос депутата Мосгордумы Сергея Митрохина о возможности сохранить кинотеатр, сообщает корреспондент РБК.

«Вы были в «Соловье»? Видели, что там творилось? Я уже не говорю про грязь и антисанитарию, просиженные кресла дырявые, там из больших залов нарезали клетушки, из которых выбежать в случае пожара было невозможно», — сказал Собянин, напомнив о пожаре в «Зимней вишне», где 25 марта 2018 года погибли 60 человек.

Мэр Москвы сообщил, что закрытия «Соловья» требовали и прокуратура, и МЧС, однако кинотеатр продолжал работать, что грозило повторением кемеровской трагедии. «Поэтому там плакать не над чем», — заявил Собянин.

Он также отметил, что бизнесмены, реализующие проект по созданию на месте «Соловья» нового жилого комплекса, пообещали, что в новом здании на Красной Пресне будет выделено место для киноцентра.

«Они нам официально пообещали, что кинопоказ в новом центре будет. Масштабный или не масштабный — это большой вопрос, нужно ли в одном месте концентрировать такой масштаб, чтобы туда шли со всего города — зачем?» — сказал Собянин.

Закрытие кинотеатра «Соловей» в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Построенный в 1989 году «Соловей» считался самым крупным в восточной Европе киноцентром, в его репертуар входили фильмы, широкий прокат которых уже завершился, и авторское кино. О планах перестроить его в многофункциональный гостиничный комплекс площадью 83 000 кв. м впервые стало известно в ноябре прошлого года.

В конце ноября 2019 года собственник здания Вадим Меркин рассказал, что планировал снести здание и построить новое еще в 2007 году, когда он приобрел кинотеатр и землю, на которой он расположен, и не ожидал, что вокруг строительства «поднимется такой ажиотаж, возникнет столько разного рода слухов и манипуляций общественным мнением». При этом Меркин также отметил, что не хочет повторения трагедии в «Зимней вишне», так как «противопожарная безопасность [в «Соловье»] на нуле».

Начало сноса киноцентра «Соловей». Фоторепортаж
Фотогалерея 

Последний сеанс в киноцентре прошел 1 декабря, зрителям показали фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Именно его показывали на открытии большого зала «Соловья» 1 марта 1989 года. 2 декабря киноцентр был закрыт, а 4 декабря начался снос здания. Завершить работы планируется не позднее марта 2020 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Собянин, кино
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