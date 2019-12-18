Собянин прокомментировал снос «Соловья» фразой «плакать не над чем»

Отвечая на вопрос о возможности сохранить киноцентр, мэр столицы заявил, что в нем были «грязь», «антисанитария» и «просиженные кресла дырявые»

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Если бы решение о сносе киноцентра «Соловей» не было принято инвестором, его бы пришлось сносить властям Москвы за бюджетный счет, заявил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопрос депутата Мосгордумы Сергея Митрохина о возможности сохранить кинотеатр, сообщает корреспондент РБК.

«Вы были в «Соловье»? Видели, что там творилось? Я уже не говорю про грязь и антисанитарию, просиженные кресла дырявые, там из больших залов нарезали клетушки, из которых выбежать в случае пожара было невозможно», — сказал Собянин, напомнив о пожаре в «Зимней вишне», где 25 марта 2018 года погибли 60 человек.

Мэр Москвы сообщил, что закрытия «Соловья» требовали и прокуратура, и МЧС, однако кинотеатр продолжал работать, что грозило повторением кемеровской трагедии. «Поэтому там плакать не над чем», — заявил Собянин.

Он также отметил, что бизнесмены, реализующие проект по созданию на месте «Соловья» нового жилого комплекса, пообещали, что в новом здании на Красной Пресне будет выделено место для киноцентра.

«Они нам официально пообещали, что кинопоказ в новом центре будет. Масштабный или не масштабный — это большой вопрос, нужно ли в одном месте концентрировать такой масштаб, чтобы туда шли со всего города — зачем?» — сказал Собянин.