Появилось видео буксировки украинских судов из Керчи

Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись процесса буксировки задержанных в конце 2018 года украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» из Керчи.

На них видно, как два бронированных катера и буксир отшвартовываются от причала пограничной службы Керченского морского порта и под присмотром катера береговой охраны движутся к выходу из гавани.

Украинские суда движутся не своим ходом, а на буксирах. По данным телеканала, сначала они будут отбуксированы на якорную стоянку в нейтральных водах. В условной точке они встретятся с украинскими буксирами и поисково-спасательным кораблем, которые сопроводят «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в Одессу.

О готовности России вернуть корабли Украине стало известно 15 ноября.