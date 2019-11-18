При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

Злоумышленники пробрались в частный дом и открыли стрельбу по хозяевам и их гостям, которые смотрели по телевизору футбольный матч на заднем дворе. Нападавшим удалось скрыться

Фото: @MarieEdinger / Twitter

Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

По словам лейтенанта полиции Билла Дули, инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 ноября, на семейной вечеринке в одном из частных домов на юго-востоке города. «Семья и друзья собрались на заднем дворе, — рассказал он. — Все смотрели футбольный матч, когда подозреваемые подошли к дому, пробрались на задний двор и открыли огонь».

Огнестрельные ранения получили десять человек, трое из них погибли на месте. Позднее еще один пострадавший скончался в больнице, заявил заместитель начальника полиции Фресно Майкл Рейд.

Подозреваемым удалось скрыться, их личности не установлены. Сколько всего было нападавших, не уточняется.