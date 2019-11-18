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При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека
Злоумышленники пробрались в частный дом и открыли стрельбу по хозяевам и их гостям, которые смотрели по телевизору футбольный матч на заднем дворе. Нападавшим удалось скрыться
Фото: @MarieEdinger / Twitter

Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

По словам лейтенанта полиции Билла Дули, инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 ноября, на семейной вечеринке в одном из частных домов на юго-востоке города. «Семья и друзья собрались на заднем дворе, — рассказал он. — Все смотрели футбольный матч, когда подозреваемые подошли к дому, пробрались на задний двор и открыли огонь».

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Три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Огнестрельные ранения получили десять человек, трое из них погибли на месте. Позднее еще один пострадавший скончался в больнице, заявил заместитель начальника полиции Фресно Майкл Рейд.

Подозреваемым удалось скрыться, их личности не установлены. Сколько всего было нападавших, не уточняется.

Как сообщает местный портал Fresno Bee, это второй за сутки инцидент со стрельбой в городе. Ранее в воскресенье в другой части Фресно был застрелен 20-летний мужчина. В полиции не уточнили, связаны ли эти случаи.

16 ноября стрельба произошла в Сан-Диего в жилом доме в районе Paradise Hills. Погибли пять человек, в том числе трое детей. В полиции не сообщили, кто именно открыл огонь, но очевидцы предположили, что причиной инцидента мог стать бытовой конфликт.

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Устроивший стрельбу в калифорнийской школе подросток умер в больнице

За два дня до этого 16-летний подросток устроил стрельбу в школьном кампусе в калифорнийском городе Санта-Кларита. Два человека погибли, еще трое получили ранения. Сам нападавший попытался покончить с собой и умер в больнице.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Калифорния, стрельба
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