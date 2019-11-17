В Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей

Погибшим мальчикам было три, пять и девять лет. При стрельбе, по данным полиции, погибла и их мать. На месте также обнаружили мертвого мужчину, точных данных о том, кем он приходится семье, пока нет

В Сан-Диего (штат Калифорния) результате обстрела жилого дома в районе Paradise Hills погибли пять человек, включая троих детей. Об этом сообщает The San Diego Union-Tribune.

Как сообщает издание со ссылкой на полицию, все погибшие были членами семьи и среди них, вероятно, тот, кто начал стрельбу. Местный телеканал 10news отмечает, что мальчиков пяти и девяти лет доставили в больницу, где врачи констатировали их смерть. Трехлетний ребенок и 29-летняя мать мальчиков погибли на месте. Там также нашли мертвого 31-летнего мужчину, но, по данным телеканала, его связь с семьей пока неясна.

В полиции сообщили, что первый звонок в экстренную службу поступил около 06:49 по местному времени. The San Diego Union-Tribune пишет, что тогда разговор не состоялся, а диспетчер услышал только голоса спорящих. После того, как на место выехали сотрудники правоохранительных органов, по номеру 911 позвонили соседи, сообщив, что услышали ссору и звуки выстрела.

Одного раненного ребенка полицейские нашли на земле у дома, а внутри обнаружили остальных людей с огнестрельными ранениями. 11-летнего мальчика госпитализировали, врачи прооперировали его. Кто именно открыл огонь, правоохранительные органы пока не сообщают. Соседи, опрошенные 10news, предположили, что стрельба произошла на почве бытового конфликта.