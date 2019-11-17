Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
В общежитии в Киеве прогремел взрыв Общество, 02:00 Явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила почти 36% Политика, 01:46 Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию Политика, 01:44 Хорватия одержала победу над Словакией и вышла на Евро-2020 Спорт, 01:28 В Белом доме заявили о начале прохождения Трампом медобследования Политика, 01:18 Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева Общество, 00:51 В Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей Общество, 00:36 Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка Общество, 00:02 В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта Общество, 16 ноя, 23:49 Оксана Пушкина прокомментировала смерть Никиты Исаева Общество, 16 ноя, 23:35 Тренер сборной Бельгии позавидовал стадиону сборной России в Петербурге Спорт, 16 ноя, 23:33 В МЧС сообщили о смерти легендарного пожарного Общество, 16 ноя, 23:27 Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России Политика, 16 ноя, 23:17 Черчесов объяснил разгром от Бельгии желанием сыграть в свой футбол Спорт, 16 ноя, 23:09
Общество ,  
0 
В Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей
Погибшим мальчикам было три, пять и девять лет. При стрельбе, по данным полиции, погибла и их мать. На месте также обнаружили мертвого мужчину, точных данных о том, кем он приходится семье, пока нет

В Сан-Диего (штат Калифорния) результате обстрела жилого дома в районе Paradise Hills погибли пять человек, включая троих детей. Об этом сообщает The San Diego Union-Tribune.

Как сообщает издание со ссылкой на полицию, все погибшие были членами семьи и среди них, вероятно, тот, кто начал стрельбу. Местный телеканал 10news отмечает, что мальчиков пяти и девяти лет доставили в больницу, где врачи констатировали их смерть. Трехлетний ребенок и 29-летняя мать мальчиков погибли на месте. Там также нашли мертвого 31-летнего мужчину, но, по данным телеканала, его связь с семьей пока неясна.

В полиции сообщили, что первый звонок в экстренную службу поступил около 06:49 по местному времени. The San Diego Union-Tribune пишет, что тогда разговор не состоялся, а диспетчер услышал только голоса спорящих. После того, как на место выехали сотрудники правоохранительных органов, по номеру 911 позвонили соседи, сообщив, что услышали ссору и звуки выстрела. 

Одного раненного ребенка полицейские нашли на земле у дома, а внутри обнаружили остальных людей с огнестрельными ранениями. 11-летнего мальчика госпитализировали, врачи прооперировали его. Кто именно открыл огонь, правоохранительные органы пока не сообщают. Соседи, опрошенные 10news, предположили, что стрельба произошла на почве бытового конфликта.

Теги: США, стрельба, Калифорния
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter