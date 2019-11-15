Число погибших в результате стрельбы в школе в Калифорнии выросло до двух

Число погибших в результате стрельбы в школе в Калифорнии выросло до двух

Число погибших в результате стрельбы в школе в городе Санта-Кларита возросло до двух. Об этом сообщает Los Angeles Daily News со ссылкой на шерифа полиции округа Лос-Анджелес Алекса Виллануеву.

14-летний пострадавший умер в больнице от полученного ранения. Ранее в медицинском учреждении скончалась 16-летняя девушка. В больнице с травмами различными степени тяжести остаются три пострадавших.

Стрельба произошла на территории учебного заведения около 8:00 утра (19:00 мск) 14 ноября, в результате инцидента пострадали пять человек. Вскоре после атаки полицейские задержали 16-летнего подозреваемого. Как сообщили в офисе шерифа, подросток открыл огонь по учащимся из пистолета 45-го калибра, после чего попытался покончить с собой. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице. По данным полицейских, в день происшествия у нападавшего был день рождения.

Как сообщает CNN, вице-президент США Майк Пенс заявил, что в связи со стрельбой президент страны Дональд Трамп предложил властям Калифорнии ресурсы федеральных ведомств для расследования инцидента.

30 октября в Калифорнии произошла стрельба в городе Лонг-Бич округа Лос-Анджелес. В результате инцидента были убиты три человека, по меньшей мере девять получили ранения.