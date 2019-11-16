Устроивший стрельбу в калифорнийской школе подросток умер в больнице

16-летний Натаниэль Берхоу, устроивший 14 ноября стрельбу в школе города Санта-Кларита в Калифорнии, умер в больнице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шерифа округа Лос-Анджелес.

Берхоу умер в присутствии своей матери от огнестрельного ранения в голову.

Стрельба началась в кампусе учебного заведения в 08:00 по местному времени (19:00 мск). Берхоу начал стрелять по другим ученикам из пистолета 45-го калибра, ранив пятерых человек.

После этого он попытался покончить с собой, но остался жив и был госпитализирован. Полиция проверяет биографию подростка, чтобы понять мотивы преступления. По предварительным данным, в день стрельбы у Берхоу был день рождения.