Три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Три человека были убиты и по меньшей мере девять ранены во время стрельбы в городе Лонг-Бич округа Лос-Анджелес в США. Об этом сообщает телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на спасателей.

Инцидент произошел накануне. После сообщений о стрельбе в одном из жилых домов на место происшествия прибыли подразделения пожарной охраны. Они обнаружили троих погибших мужчин с огнестрельными ранениями и девять раненых.

По предварительной информации, стрельба началась из-за того, что соседи пожаловались на вечеринку в честь Хеллоуина.

13 октября в Филадельфии, штат Пенсильвания, неизвестный открыл стрельбу на улице. В результате пострадали шесть человек, в том числе 14-летний подросток. Четыре человека получили ранения и были госпитализированы.