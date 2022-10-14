Глава Херсонской области исключил строгую рекомендацию покидать регион

Жителям нет строгой рекомендации уезжать, речь идет о возможности для тех, кто не хочет «ощущать неудобств» из-за близости фронта, пояснил Сальдо свое обращение, опубликованное накануне. За день поступило 350 звонков от желающих

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Выезд из Херсонской области является добровольным решением каждого жителя, обязанности эвакуироваться нет, пояснил глава региона Владимир Сальдо в эфире «Россия-24».

«Чтобы жители не ощущали этих неудобств, которые связаны с близостью фронта, есть такая возможность и я обратился в руководству России, чтобы помогли нам в организационных мероприятиях. <...> Строгой рекомендации нет, есть обычная рекомендация, потому что строгая рекомендация — это надо прямо сказать: «берите все и уезжайте». Но это не нужно», — пояснил Сальдо.

По его словам, помощь со стороны федеральных властей уже оказывается, в частности предоставляется транспорт. Он уточнил, что перевозка происходит бесплатно для людей. Уже откликнулись на призыв Крым, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, добавил глава области.

Сальдо подчеркнул, что отъезд из региона — «абсолютно добровольное дело», масштабы желающих уехать не велики. «Я не говорил ни о какой эвакуации, я просто говорил, что есть такая возможность. Количество обращений за сегодняшнюю ночь — это даже не тысяча. У меня есть внутренняя сводка на 10:00, по-моему, было по всей области около 350 звонков и всех их записали», — пояснил он.

При этом, по его словам, многие «записываются на всякий случай», а потом передумывают.

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Накануне Сальдо записал видеообращение, в котором попросил руководство России помочь с выездом жителей области в другие регионы России, чтобы обезопасить себя от возможных ракетных ударов. Он отметил, что после присоединения региона к России Херсон, Новая Каховка, Чернобаевка и другие города ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Его заместитель Кирилл Стремоусов после этого уточнил, что обращение Сальдо не является призывом к эвакуации. «Никакой эвакуации нет. Никто никуда не собирается уходить. Более того, это все рабочий формат», — сказал Стремоусов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин после этого указал, что российские власти готовы полностью содействовать размещению жителей региона в других субъектах России.