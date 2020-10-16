Роспотребнадзор заявил о минимальной мутации коронавируса

Коронавирус со времени появления в России почти не мутировал, сообщила Анна Попова. Ранее Роспотребнадзор сообщил о нескольких тысячах мутаций COVID-19 в мире, но отметил, что зафиксировались из них лишь 22

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За девять месяцев коронавирус мало изменился и не стал более агрессивным и «злым». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу.

«[Коронавирус] в течение этих девяти месяцев мутировал очень мало и не изменялся в тех его локусах, которые отвечают за проявления эпидпроцесса, за его, так скажем, агрессивность и злость. Конечно, новый вирус, очень много надо еще работать, но те знания, которые у нас есть, знания эпидемиологии, знания клиники, знания групп риска, — это уже очень много для того, чтобы защитить население», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также объяснила, почему в России идет рост числа новых заболевших. По ее словам, весной «волна COVID-19 шла по стране постепенно, охватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространяясь за Урал, в Сибирь», и к настоящему времени заразившиеся есть во всех российских регионах.

«А так как у нас во всей стране идет одномоментный подъем, то, естественно, и цифры сегодня выше», — пояснила Попова.