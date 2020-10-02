В Великобритании обнаружили опасную мутацию коронавируса

Новая коронавирусная инфекция может трансформироваться в 10 различных форм, чтобы легче проникнуть в организм. Об этом узнали британские ученые из Института Фрэнсиса Крика, передает Fox News.

Сотрудники института выяснили, что шипы COVID-19 могут изменяться и становиться более цепкими. Благодаря им вирус способен лучше связываться с белком ACE2, который находится на поверхности клеток человека. Кроме того, с помощью своих шипов коронавирус проникает в организм.

«Это очень сложный процесс взаимосвязи рецепторов вируса и здоровой клетки по сравнению с большинством вирусных белков. Грипп и ВИЧ имеют более простой процесс активации», — заявил один из авторов исследования, научный сотрудник лаборатории университета Дональд Бентон.

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