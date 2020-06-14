Академик РАН допустил мутацию коронавируса в более агрессивные формы

Коронавирус SARS-COV-2 способен мутировать, поэтому не исключено, что в будущем он перейдет в более агрессивные формы. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» выразил академик РАН, профессор Михаил Пальцев.

По его словам, изменения вируса происходят из-за выработки у людей коллективного иммунитета, из-за которого инфекция начинает приспосабливаться к новым условиям, а также природными условиями.

По словам академика, в летний период и в жаркую погоду иммунитет у населения повышается и снижается заболеваемость инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем.

«Все работы, которые за последнее время были сделаны по коронавирусу, говорят о том, что мутирует не РНК, который лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор. Это обычное явление для подобных вирусов. Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы», — сказал Пальцев.

Академик отметил, что эти наблюдения следует учитывать при разработке вакцины от коронавируса, при этом атаковать она должна не сам белок, РНК, которая является основой COVID-19.

Пальцев полагает, что разрабатываемые вакцины от коронавируса должны пройти определенные стадии испытаний, которые в совокупности займут полтора-два года. Академик выразил уверенность, что в ближайшее время универсальный препарат от COVID-19 не удастся разработать.