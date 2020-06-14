Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Академик РАН допустил мутацию коронавируса в более агрессивные формы Общество, 07:06 Вильфанд назвал сроки возвращения в Россию второй волны тепла Общество, 06:45 Два способа инвестировать в долларах с минимальными рисками РБК и БКС, 06:17 В Канаде закрыли нефтепровод Trans Mountain из-за разлива нефти Экономика, 06:16 Жириновский предложил повысить минимальную зарплату в России Общество, 05:36 Власти Мексики конфисковали более 4 тонн наркотиков на границе с США Общество, 05:34 Число погибших при взрыве цистерны в Китае увеличилось до 19 человек Общество, 05:04 Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей Политика, 04:42 Экс-полковник ФСИН назвал возможные условия содержания Ефремова в колонии Общество, 04:34 Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 03:43 Reuters сообщил о гибели 60 человек на северо-востоке Нигерии Общество, 03:40 Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка в Белоруссии обвинили в хищении Политика, 03:30 Четверо мужчин пропали без вести с перевернувшегося катера на Камчатке Общество, 03:05 Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии Общество, 03:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

Академик РАН допустил мутацию коронавируса в более агрессивные формы

Коронавирус SARS-COV-2 способен мутировать, поэтому не исключено, что в будущем он перейдет в более агрессивные формы. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» выразил академик РАН, профессор Михаил Пальцев.

По его словам, изменения вируса происходят из-за выработки у людей коллективного иммунитета, из-за которого инфекция начинает приспосабливаться к новым условиям, а также природными условиями.

По словам академика, в летний период и в жаркую погоду иммунитет у населения повышается и снижается заболеваемость инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем.

«Все работы, которые за последнее время были сделаны по коронавирусу, говорят о том, что мутирует не РНК, который лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор. Это обычное явление для подобных вирусов. Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы», — сказал Пальцев.

Академик РАН оценил вероятность второй волны эпидемии коронавируса
Общество

Академик отметил, что эти наблюдения следует учитывать при разработке вакцины от коронавируса, при этом атаковать она должна не сам белок, РНК, которая является основой COVID-19.

Пальцев полагает, что разрабатываемые вакцины от коронавируса должны пройти определенные стадии испытаний, которые в совокупности займут полтора-два года. Академик выразил уверенность, что в ближайшее время универсальный препарат от COVID-19 не удастся разработать.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Материалы по теме
Академик РАН назвал условие для неуязвимости населения к коронавирусу
Общество
Академик РАН заявил о вреде ношения масок и перчаток
Общество
Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter