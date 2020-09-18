Власти предложат москвичам сдавать свои машины в каршеринг

Сейчас власти разрабатывают специальное приложение, которое будет отслеживать опыт вождения пользователей. Владелец автомобиля сможет решить, кому сдать автомобиль, и указать место, где его необходимо вернуть

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти работают над запуском сервиса «Народный каршеринг», который позволит москвичам сдать свой автомобиль в краткосрочную аренду. Об этом сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

«Мы уже прорабатываем запуск «Народного каршеринга». Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда им не пользуетесь», — написал Ликсутов.

При помощи разрабатываемого сервиса автомобиль поможет владельцу заработать, а городу — разгрузить дороги, пояснил Ликсутов, отметив, что, по статистике, более 90% времени личный автомобиль не используется.

По его словам, в приложение будут отслеживаться опыт вождения пользователей и стаж управления автомобилем. Собственник сам сможет решить, кому разрешить брать в аренду машину, учитывая возраст и опыта вождения, а также указывая, где вернуть автомобиль.