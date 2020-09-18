Власти предложат москвичам сдавать свои машины в каршеринг
Власти работают над запуском сервиса «Народный каршеринг», который позволит москвичам сдать свой автомобиль в краткосрочную аренду. Об этом сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
«Мы уже прорабатываем запуск «Народного каршеринга». Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда им не пользуетесь», — написал Ликсутов.
При помощи разрабатываемого сервиса автомобиль поможет владельцу заработать, а городу — разгрузить дороги, пояснил Ликсутов, отметив, что, по статистике, более 90% времени личный автомобиль не используется.
По его словам, в приложение будут отслеживаться опыт вождения пользователей и стаж управления автомобилем. Собственник сам сможет решить, кому разрешить брать в аренду машину, учитывая возраст и опыта вождения, а также указывая, где вернуть автомобиль.