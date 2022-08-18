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Последствия пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Карта

18 августа смог от лесных пожаров в Рязанской области дошел до Москвы. В этот же день МЧС сообщило о возгорании торфа в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Расположение пожаров и данные об их последствиях — на карте РБК
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

Утром 18 августа губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что площадь лесных пожаров в регионе составила более 180 га. Для координации работ по тушению в Рязанскую область вылетел глава МЧС России Александр Куренков.

По сообщению МЧС от 18 августа, в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области на территории предприятия по производству минеральных удобрений «ФАСКО+» загорелся торф. Площадь очага возгорания составляет 4 га, площадь активного горения — 2 га.

Глава МЧС Александр Куренков призвал губернаторов пострадавших от лесных пожаров регионов ввести запрет на походы в лес.

По сообщению Мосэкомониторинга, ночью 17 августа изменилось направление ветра, из-за чего к пяти утра в Москву пришел смог. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, жалобы на запах гари поступили от жителей запада, юго-запада и юга города. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что последствия рязанских пожаров замечены в Коломне, Орехово-Зуево, Воскресенском и Раменском городских округах. Минтранс Московской области сообщает о плохой видимости на дорогах и призывает водителей быть осторожнее.

Из-за задымления Роспотребнадзор призвал жителей Москвы и Подмосковья временно ограничить пребывание детей и ограничить занятия спортом и работу на открытом воздухе, использовать на улице медицинские маски, регулярно проводить влажную уборку и пить много жидкости.

По мнению синоптиков, в ближайшие дни запах гари от пожаров в Рязанской области будет в основном ощущаться на юге и юго-востоке Москвы и области, а ночью появится в Зеленограде и Клину.

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Теги
Дарья Букина Дарья Букина, Светлана Прохорова
лесные пожары Рязанская область Владимирская область Москва Московская область смог
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