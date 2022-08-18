Глава МЧС призвал ввести запрет на походы в лес в пожароопасных регионах

До улучшения ситуации с лесными пожарами в регионах, где они происходят, следует ввести запрет на походы в лес, а также на работы с огнем возле населенных пунктов и сельскохозяйственных землях, заявил Куренков

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Глава МЧС Александр Куренков призвал губернаторов пострадавших от лесных пожаров регионов ввести запрет на походы в лес. Такое распоряжение он дал на совещании с представителями учреждений и ведомств, задействованных в ликвидации природных пожаров, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«Необходимо обеспечить запрет на проведение огневых работ на землях сельхозназначения и возле населенных пунктов с целью недопущения перехода огня на территории лесного фонда. Усилить контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков. Ввести запрет на посещение лесов до улучшения ситуации», — заявил он.

До этого власти Подмосковья попросили жителей не ходить в лес в связи с пожароопасной обстановкой. Предупреждение действует с 19 по 28 августа.

Куренков прибыл в Рязанскую область, где оценил обстановку с лесными пожарами, которая привлекла внимание, после того как москвичи начали жаловаться на запах гари. В Рослесхозе объяснили это пожарами в Рязанской области и позднее обвинили ответственные власти региона в сокрытии реальных масштабов возгорания.

По данным МЧС, в Рязанской области продолжают действовать четыре очага лесных пожаров в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах. Накануне Рослесхоз сообщал о пяти очагах возгорания общей площадью 185 га, а утром 18 августа губернатор Рязанской области Павел Малков писал о трех очагах площадью 181 га.

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«Гринпис в России», в свою очередь, предварительно оценил площадь возгорания в более 3,3 тыс. га. По информации экологической организации, пожар возник «на обширном пространстве гарей 2010 года» и в том числе затронул Окский заповедник и национальный парк «Мещёра».

Кроме Рязанской области глава МЧС оценит ситуацию с природными пожарами во Владимирской области, оперативная группа вместе с ним отправится в Гусь-Хрустальный район. «Зарегистрирована термическая точка, и происходит тление торфяного поля западнее населенного пункта Панфилово на площади 3,0 га», — указали в МЧС, заверив, что пока угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Деревня Панфилово находится примерно на равном удалении от Москвы и Владимира — около 86 км.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти отправили на помощь в борьбе с пожарами во Владимирскую область 90 пожарных и спасателей и 30 единиц техники. До этого Москва отправила помощь в тушении пожаров в Рязанскую область.