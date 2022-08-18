Минтранс Подмосковья предупредил о низкой видимости на дорогах

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Москве и Московской области наблюдаются смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области, из-за этого на некоторых участках дорог упала видимость. Об этом говорится в Telegram-канале Минтранса Подмосковья.

«В Москве и Подмосковье сегодня смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области. На некоторых участках дорог мы наблюдаем ухудшение видимости. А плюсом к такому великолепию сохраняется устойчивая жара — до +32», — говорится в заявлении ведомства.

Минтранс попросил водителей быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения.

Запах гари почувствовали жители некоторых городов Подмосковья, в том числе Ступино, который находится на юге Московской области, и Королева на северо-востоке от Москвы. Также запах гари ощущается на севере столицы. Из-за высокой пожарной опасности с 16 по 21 августа действует ограничение на посещение лесов на востоке Подмосковья.

Жители западных, южных и юго-западных районов Москвы стали жаловаться на запах гари утром 17 августа. Тогда Рослесхоз объяснил запах пожарами на промышленных территориях в Рязанской области. Мэр Москвы Сергей Собянин отправил на помощь в борьбе с пожарами в регионе 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолета.

По данным на 17 августа, в Рязанской области тушили пять пожаров на общей площади 185 га. Загорелись земли лесного фонда (35 га), земли обороны и безопасности (45 га), земли заповедников (три пожара, 105 га). По предварительным данным, причиной пожаров стал антропогенный фактор. В Рослесхозе отметили, что держат ситуацию под контролем, «угрозы населенным пунктам нет».