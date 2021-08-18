В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ «МиГ». Принят на вооружение в 1983 году. Экипаж истребителя — один человек, максимальная скорость — 2 450 км/ч.

Днем 17 августа в Подмосковье разбился самолет Ил-112В. Он совершал тренировочный полет с аэродрома Кубинка в Жуковский, однако упал в районе поселка Никольское. На борту были три человека: Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Они погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.3. ст.263 УК).

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) предположили, что самолет упал после пожара в правом двигателе. ТАСС и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники сообщили, что причиной крушения могли стать проблемы с винтом. Борт мог приземлиться, но этому помешала отказавшая система флюгирования, в итоге самолет свалился в штопор и упал, заключили источники.