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В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29

Самолет совершал плановый полет без боекомплекта, он упал в безлюдном месте. Пилот погиб
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Авария произошла во время выполнения планового полета, пилот погиб.

«Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта», — заявили в ведомстве.

На место происшествия направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.

По словам источника «Интерфакса», по предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники. РЕН ТВ сообщает, что катастрофа произошла сразу после взлета.

В Подмосковье разбился новый военный самолет
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МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ «МиГ». Принят на вооружение в 1983 году. Экипаж истребителя — один человек, максимальная скорость — 2 450 км/ч.

Днем 17 августа в Подмосковье разбился самолет Ил-112В. Он совершал тренировочный полет с аэродрома Кубинка в Жуковский, однако упал в районе поселка Никольское. На борту были три человека: Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Они погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.3. ст.263 УК).

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В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) предположили, что самолет упал после пожара в правом двигателе. ТАСС и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники сообщили, что причиной крушения могли стать проблемы с винтом. Борт мог приземлиться, но этому помешала отказавшая система флюгирования, в итоге самолет свалился в штопор и упал, заключили источники.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Астраханская область МиГ-29 истребитель крушение
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