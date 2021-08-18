В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Авария произошла во время выполнения планового полета, пилот погиб.
«Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта», — заявили в ведомстве.
На место происшествия направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.
По словам источника «Интерфакса», по предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники. РЕН ТВ сообщает, что катастрофа произошла сразу после взлета.