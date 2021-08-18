В МЧС назвали человеческий фактор главной причиной якутских пожаров

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Лесные пожары в Якутии, из-за которых в регионе ввели режим ЧС, в основном связаны с безответственностью. Об этом заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Главная причина — это, все же, человек. Это человеческий фактор, это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле», — указал он. Чуприян отметил, что это главная причина пожаров не только в Якутии, но и в целом по России.

Представитель МЧС добавил, что в связи с якутскими лесными пожарами уже возбужден ряд уголовных дел. «17 материалов сейчас находятся в суде», — уточнил он.

В то же время замглавы МЧС обратил внимание на аномально жаркое лето в республике, из-за которого, в частности, пересохли местные болота. Он также указал на особенности инфраструктуры региона, где на многих территориях нет дорог, и добраться до очагов пожара можно только по воздуху.