В аэропорту Якутска из-за дыма от лесных пожаров задержали 40 рейсов

В аэропорту Якутска к 4:30 мск задержали 40 рейсов, следует из данных на информационном табло.

В частности, задержаны 23 рейса на вылет и 17 на прилет. Кроме того, еще 11 на вылет и 10 на прилет отменены. Среди них в том числе рейсы в Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Москву, Сочи, Красноярск, Анапу, Симферополь и др.

В Intagram-аккаунте аэропорта говорится, что причиной задержек стала задымленность, которая усугубляется густым туманом. Это привело к низкой видимости, отмечается в сообщении.

«Погодные условия для приема и выпуска воздушных судов отсутствуют. Видимость составляет 150-200 м», — говорится в обновленной информации на 10:00 по местному времени (4:00 мск).