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Общество ,  
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В аэропорту Якутска из-за дыма от лесных пожаров задержали 40 рейсов

В аэропорту Якутска к 4:30 мск задержали 40 рейсов, следует из данных на информационном табло.

В частности, задержаны 23 рейса на вылет и 17 на прилет. Кроме того, еще 11 на вылет и 10 на прилет отменены. Среди них в том числе рейсы в Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Москву, Сочи, Красноярск, Анапу, Симферополь и др.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Intagram-аккаунте аэропорта говорится, что причиной задержек стала задымленность, которая усугубляется густым туманом. Это привело к низкой видимости, отмечается в сообщении.

«Погодные условия для приема и выпуска воздушных судов отсутствуют. Видимость составляет 150-200 м», — говорится в обновленной информации на 10:00 по местному времени (4:00 мск).

Часть рейсов при этом перенаправили в Хабаровск и аэропорт Полярный, находящийся в 9 км от якутского города Удачный.

В июле в Якутии установилась жарка погода с сухими грозами. В результате начались лесные пожары. В республике объявили режим ЧС. По данным регионального управления МЧС, 16 августу в региону действует 163 лесных пожара. На их тушение направлено более 4,9 тыс. человек и 869 единиц техники.

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15 августа издание Sakha Life сообщало о затрудненном движении на автомобильных дорогах в Якутии из-за задымлений от лесных пожаров.

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