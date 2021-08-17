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Общество ,  
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Трутнев заявил, что СМИ драматизируют ситуацию вокруг пожаров в Якутии

Фото: Александр Решетников / Reuters
Фото: Александр Решетников / Reuters

Ситуация с пожарами в Якутии действительно напряженная, но СМИ ее драматизируют. Об этом заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в эфире программы «Вести Приморье».

«Постоянно употребляются цифры «выгорели миллионы гектаров», 4 млн там кто-то называет, кто-то еще больше. Начнем с того, что площадь Якутии — более 300 млн га», — прокомментировал ситуацию Трутнев.

По его словам, неделю назад под огнем находилось 30 тыс. га, а на момент совещания с президентом — уже 6 тыс. га. Утром 17 августа в регионе горели 4,6 тыс. га, следует из данных, которые привел Трутнев. «Площадь собственно огня — то, с чем мы боремся, — сократилась в пять раз», — заключил он.

Он добавил, что термин «площадь, пройденная огнем» не означает, что на этой земле выгорело буквально все. По его словам, в основном речь идет о низовых пожарах, когда горят трава и кустарниковые растения.

О том, что площадь, пройденная пожарами, в Якутии составила почти 4 млн га, писали издания NewsYkt и BFM. Об этом же сообщал телеканал «Вести».

Последствия лесных пожаров в Якутии и Красноярском крае. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Леса начали гореть в Якутии в июле, когда в республике установилась сухая и жаркая погода. Огонь затронул объекты инфраструктуры и населенные пункты, в связи с чем власти региона ввели режим ЧС.

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По информации Главного управления МЧС по региону, 17 августа в Якутии активны 156 природных пожаров. Из них 7 очагов возникли за последние сутки.

За день спасатели потушили 14 лесных пожаров площадью почти 37,6 тыс. га. Таким образом, общее количество очагов за сутки уменьшилось на семь. При этом за весь пожароопасный сезон в Якутии зарегистрировали 1482 лесных пожара. Огонь тушат 759 единиц техники и более 4,2 тыс. сотрудников МЧС России и Авиалесоохраны.

Президент России Владимир Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву лично поехать в Якутию и руководить борьбой с пожарами, а кабинету министров — оценить обеспеченность регионов тяжелой техникой, которая используется при тушении пожаров. Если такой техники не будет хватать, поставить ее в регионы должно МЧС.

лесные пожары Республика Саха (Якутия) Юрий Трутнев СМИ
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