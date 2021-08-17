Трутнев заявил, что СМИ драматизируют ситуацию вокруг пожаров в Якутии

Фото: Александр Решетников / Reuters

Ситуация с пожарами в Якутии действительно напряженная, но СМИ ее драматизируют. Об этом заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в эфире программы «Вести Приморье».

«Постоянно употребляются цифры «выгорели миллионы гектаров», 4 млн там кто-то называет, кто-то еще больше. Начнем с того, что площадь Якутии — более 300 млн га», — прокомментировал ситуацию Трутнев.

По его словам, неделю назад под огнем находилось 30 тыс. га, а на момент совещания с президентом — уже 6 тыс. га. Утром 17 августа в регионе горели 4,6 тыс. га, следует из данных, которые привел Трутнев. «Площадь собственно огня — то, с чем мы боремся, — сократилась в пять раз», — заключил он.

Он добавил, что термин «площадь, пройденная огнем» не означает, что на этой земле выгорело буквально все. По его словам, в основном речь идет о низовых пожарах, когда горят трава и кустарниковые растения.

О том, что площадь, пройденная пожарами, в Якутии составила почти 4 млн га, писали издания NewsYkt и BFM. Об этом же сообщал телеканал «Вести».