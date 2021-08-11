Путин поручил главе МЧС выехать в Якутию на борьбу с пожарами

Евгений Зиничев (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил главе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Евгению Зиничеву лично поехать в Якутию и проследить за борьбой с пожарами. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Владимир Путин поручил министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, задействованной в борьбе с пожарами», — говорится в публикации.

Ранее глава государства поручил нарастить группировку, которая задействована при тушении пожаров в Якутии. Дополнительные силы для борьбы с огнем должны предоставить МЧС и Минобороны. Ответственность за исполнение поручений президент возложил на глав этих ведомств Евгения Зиничева и Сергея Шойгу, а также на премьер-министра Михаила Мишустина.

Кроме того, Путин предписал оценить обеспечение регионов тяжелой техникой для борьбы с природными пожарами. В случае если ее не будет хватать, недостаток должно восполнить МЧС.