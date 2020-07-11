Адвокат Ефремова опровергла данные об иске к актеру на 40 млн руб.

Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, не подавала иск к актеру на 40 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом РБК заявила адвокат артиста Елизавета Шаргородская.

«Это недостоверная информация, я вас уверяю», — отметила она, отказавшись назвать сумму, о которой шла речь между потерпевшей и обвиняемой сторонами.

Она комментировала данные «Московского комсомольца», который со ссылкой на источник сообщил, что в общем счете семья Захарова просит возместить моральный вред в размере более 40 млн руб.

В конце июня адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что потерпевшая сторона требует «космические суммы» в качестве компенсации — 100–150 млн руб. Однако сторона защиты потерпевших опровергла это заявление, назвав его очередным оскорблением в адрес семьи.