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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова опровергла данные об иске к актеру на 40 млн руб.

Михаил Ефремов (справа)
Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, не подавала иск к актеру на 40 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом РБК заявила адвокат артиста Елизавета Шаргородская.

«Это недостоверная информация, я вас уверяю», — отметила она, отказавшись назвать сумму, о которой шла речь между потерпевшей и обвиняемой сторонами.

Она комментировала данные «Московского комсомольца», который со ссылкой на источник сообщил, что в общем счете семья Захарова просит возместить моральный вред в размере более 40 млн руб.

В конце июня адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что потерпевшая сторона требует «космические суммы» в качестве компенсации — 100–150 млн руб. Однако сторона защиты потерпевших опровергла это заявление, назвав его очередным оскорблением в адрес семьи.

Суд взыскал с Ефремова более 117 тыс. руб.
Общество
Михаил Ефремов

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, от полученных травм он скончался на следующий день.

Медэкспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против него возбудили дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Другое дело заведено по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому актер проходит свидетелем.

Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.

Теги: Михаил Ефремов, иск, опровержение, новости
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