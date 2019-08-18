Трамп заявил о достижении «нового дна» в истории журналистики

Такое заявление он сделал после того, как руководство New York Times объявило о намерении сместить акцент в освещении деятельности Трампа с его отношений с Москвой на его предполагаемый расизм

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Журналистика «достигла своего нового дна» в истории США. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп у себя в Twitter.

«Это (американская журналистика. — РБК) не более чем дьявольская пропагандистская машина, работающая на Демократическую партию», — написал американский лидер.

Таким образом он раскритиковал газету New York Times, которая опубликовала материал по итогам встречи ее главного редактора Дина Бакета с сотрудниками редакции, на которой они обсудили особенности освещения деятельности действующего президента США. Бакет отметил, что после доклада спецпрокурора Роберта Мюллера газета должна сместить акцент с отношений Трампа с Россией на предполагаемый расизм президента.

«Мы построили наш отдел новостей, чтобы охватить одну историю, и мы сделали это действительно хорошо. Теперь мы должны перегруппироваться, перекинуть ресурсы и переставить акценты, чтобы показать другую историю», — сказал главный редактор New York Times.