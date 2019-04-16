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Журналисты NYT и WSJ получили Пулитцера за расследования о Трампе
Награду в области журналистики вручат в 14 номинациях. Ее, в том числе, получат журналисты газет The New York Times и The Wall Street Journal. Премии они были удостоены за расследования о Дональде Трампе
Сотрудники ​Post-Gazette (Фото: Gene J. Puskar / AP)

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2019 года. В области журналистики премия будет вручена в 14 категориях, говорится на сайте награды. Среди победителей — журналисты New York Times (NYT) и Wall Street Journal (WSJ). Премии они были удостоены за расследования о президенте США Дональде Трампе.

В частности, награду в номинации «пояснительная отчетность» получат Дэвид Барстоу, Сюзанна Крейг и Расс Бюттнер из New York Times. Жюри отметило их «исчерпывающее 18-месячное расследование о финансах Трампа, которое, — отмечается на сайте премии, — развенчало заявления президента США о собственном богатстве» и показало, что его бизнес-империя уклоняется от уплаты налогов.

Сотрудники Wall Street Journal в свою очередь награды были удостоены за ​раскрытие информации о секретных выплатах президента Трампа двум женщинам во время предвыборной кампании (категория национальная отчетность). Им нынешний глава США, согласно материалам издания, платил за молчание: дамы утверждали, что вступали с Трампом в интимные отношения.

Кроме того, в номинации «госслужба» «за разоблачение недостатков сотрудников школы и правоохранительных органов до и после стрельбы в средней школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд» (произошла в феврале прошлого года) премии получат журналисты флоридской газеты Sun Sentinel. Происшествие, о котором идет речь, случилось в феврале прошлого года. В результате атаки тогда погибли 17 человек.

В категории «главные новости» жюри премии в свою очередь отметило сотрудников питтсбургской Post-Gazette. Награды они получат за «сострадательное» освещение нападения на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге (октябрь 2018-го, после нападения погибли 11 человек).

Корреспонденты Associated Press Мэгги Майкл, Маад аль-Зикри и Нариман Эль-Мофти награду тем временем получили за материалы о войне в Йемене. В их текстах, как отмечается на сайте премии, в частности, рассказывалось о кражах продовольственной помощи и пытках заключенных.

Сотрудников Reuters в свою очередь отметили «за умелое разоблачение воинских частей и жителей буддийских деревень, ответственных за систематическое изгнание и убийство мусульман-рохинджа из Мьянмы».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Пулитцеровская премия
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