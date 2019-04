Журналисты NYT и WSJ получили Пулитцера за расследования о Трампе

Награду в области журналистики вручат в 14 номинациях. Ее, в том числе, получат журналисты газет The New York Times и The Wall Street Journal. Премии они были удостоены за расследования о Дональде Трампе

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2019 года. В области журналистики премия будет вручена в 14 категориях, говорится на сайте награды. Среди победителей — журналисты New York Times (NYT) и Wall Street Journal (WSJ). Премии они были удостоены за расследования о президенте США Дональде Трампе.

В частности, награду в номинации «пояснительная отчетность» получат Дэвид Барстоу, Сюзанна Крейг и Расс Бюттнер из New York Times. Жюри отметило их «исчерпывающее 18-месячное расследование о финансах Трампа, которое, — отмечается на сайте премии, — развенчало заявления президента США о собственном богатстве» и показало, что его бизнес-империя уклоняется от уплаты налогов.

Сотрудники Wall Street Journal в свою очередь награды были удостоены за ​раскрытие информации о секретных выплатах президента Трампа двум женщинам во время предвыборной кампании (категория национальная отчетность). Им нынешний глава США, согласно материалам издания, платил за молчание: дамы утверждали, что вступали с Трампом в интимные отношения.

Кроме того, в номинации «госслужба» «за разоблачение недостатков сотрудников школы и правоохранительных органов до и после стрельбы в средней школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд» (произошла в феврале прошлого года) премии получат журналисты флоридской газеты Sun Sentinel. Происшествие, о котором идет речь, случилось в феврале прошлого года. В результате атаки тогда погибли 17 человек.

В категории «главные новости» жюри премии в свою очередь отметило сотрудников питтсбургской Post-Gazette. Награды они получат за «сострадательное» освещение нападения на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге (октябрь 2018-го, после нападения погибли 11 человек).