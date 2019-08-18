Трамп по ошибке оскорбил сторонника своей партии

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в городе Манчестер (штат Нью-Гэмпшир), посвященном его предвыборной кампании 2020 года, по ошибке оскорбил одного сторонников республиканской партии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Во время выступления Трампа на стадионе появилась группа протестующих людей, которых начала выводить охрана. В этот момент президент обратил внимание на одного из мужчин и попросил его вывести. «У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста», — сказал Трамп.

Задержанным оказался сторонник республиканской партии по имени Фрэнк Доусон, одетый в футболку с надписью «Трамп-2020». После того, как главе государства доложили об ошибке, он связался со своим сторонником и поблагодарил его за поддержку, однако приносить ему извинения не стал. Доусон отметил, что, несмотря на прецедент, он не стал обижаться на президента США.

В конце февраля Трамп менеджера кампании по своему переизбранию, им стал политтехнолог Брэд Паскейл. О намерении Трампа баллотироваться во второй раз Белый дом сообщил еще в январе.

Весной Трамп представил своим сторонникам в Питтсбурге новый слоган будущей избирательной кампании. Им стала фраза «Сохраним Америку великой!» (Keep America Great!), которую президент решил использовать вместо фразы «Сделаем Америку великой». Американский президент отмечал, что повторно ее нельзя использовать, так как «величия» Америки добиться удалось. В середине июня глава Белого дома дал старт своей президентской кампании, заявив о намерении выдвинуться на второй срок.

Очередные президентские выборы в США состоятся в 2020 году.