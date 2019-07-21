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Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
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Гендиректор Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»
Немецкий топ-менеджер отреагировал на призывы американского президента и его сторонников к нескольким членам конгресса от Демократической партии, которым предложили покинуть США из-за их происхождения
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Гендиректор немецкой компании Siemens Джо Кайзер на своей странице в Twitter выразил сожаление, что «самая важная политическая администрация в мире», то есть Белый дом, становится «лицом расизма и выдворения [людей из страны].

Таким образом Кайзер прокомментировал пост депутата бундестага Рупрехта Поленца. Парламентарий реагировал на выступление Дональда Трампа в Гринвилле, где его сторонники призывали выслать из страны политика-демократа Ильхан Омар, которая родилась в Сомали. Он с иронией предположил, что Германии в конце концов придется принять самого Трампа. Bloomberg поясняет, что дед президента иммигрировал в США из Германии в конце XIX века.

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Трамп ответил на обвинения в расизме предложением жалобщикам покинуть США

Кайзер, в свою очередь, отметил, что много лет жил в США (топ-менеджер ранее работал в калифорнийском отделении Siemens) и видел «свободу, толерантность и открытость».

Американского президента вновь начали обвинять в расизме представители Демократической партии и некоторые СМИ после его твитов, в которых Трамп предложил покинуть страну некоторым «прогрессивным женщинам-демократам»: они якобы приехали из государств с «худшими коррумпированными» правительствами. Речь шла о четырех политиках Демократической партии, включая Ильхан Омар, причем она единственная родилась не в Соединенных Штатах. Сам президент утверждает, что эти женщины плохо отзываются о стране, и отвергает обвинения в расизме. По словам Трампа, «многие люди с ним согласны».

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Трамп отверг обвинения в расизме после своей фразы о мигрантах из «дыр»

Американский президент не впервые делает заявления, из-за которых его подозревают в расизме. В 2018 году Трамп поинтересовался, почему США принимают всех мигрантов из «вонючих дыр», которые приезжают в страну. Тогда президент также заверил, что он не расист.

Автор: Артём Губенко
Теги: Дональд Трамп, расизм, Siemens
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