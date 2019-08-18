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На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
Один из двух действующих блоков второй раз за лето остановлен после ложного срабатывания защитной системы. По данным «Росэнергоатома», радиационный фон в окрестностях станции не повышался
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4. Об этом сообщается на сайте «Росэнергоатома».

Отключение произошло утром 18 августа, в 9:15 по местному времени (7:15 мск), после того как ложно сработала защитная система. «Росэнергоатом» уточнил, что энергоблок остановили по штатному алгоритму по нормальной схеме. Его вновь подключат к сети, как только выяснится причина, по которой сработал защитный механизм.

Третий энергоблок работает в соответствии с графиком диспетчерских нагрузок, отмечает ведомство. В сообщении также говорится, что радиационный фон на территории станции и в ее окрестностях «находится на уровне естественного природного фона».

Общество
На АЭС в Тверской области отключили три из четырех энергоблоков

Белоярская АЭС расположена в 3,5 км от города Заречный и 45 км от Екатеринбурга. Станция была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. На АЭС было сооружено четыре энергоблока: с реакторами на тепловых нейтронах (№ 1 и № 2) и на быстрых нейтронах (№ 3 и № 4). В настоящий момент в эксплуатации находятся третий и четвертый энергоблоки.

В ночь на 12 июля блок № 4 также был остановлен действием автоматической защиты. Причиной на БАЭС назвали изменение характеристик конденсатора, встроенного в выключатель генератора. Руководитель пресс-службы БАЭС Александр Яшин отмечал, что отключение не повлияло на энергоустановку или реактор и оно не расценивается как нештатная ситуация.

18 июля сбой произошел на Калининской АЭС на севере Тверской области — от сети отключили три из четырех энергоблоков. По данным «Росэнергоатома», причиной стали проблемы с трансформатором. Отмечалось, что оборудование на станции не было повреждено и радиационный фон оставался в норме. К вечеру 20 июля все энергоблоки вновь были запущены.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: АЭС, Свердловская область
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