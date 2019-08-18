На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок

Один из двух действующих блоков второй раз за лето остановлен после ложного срабатывания защитной системы. По данным «Росэнергоатома», радиационный фон в окрестностях станции не повышался

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4. Об этом сообщается на сайте «Росэнергоатома».

Отключение произошло утром 18 августа, в 9:15 по местному времени (7:15 мск), после того как ложно сработала защитная система. «Росэнергоатом» уточнил, что энергоблок остановили по штатному алгоритму по нормальной схеме. Его вновь подключат к сети, как только выяснится причина, по которой сработал защитный механизм.

Третий энергоблок работает в соответствии с графиком диспетчерских нагрузок, отмечает ведомство. В сообщении также говорится, что радиационный фон на территории станции и в ее окрестностях «находится на уровне естественного природного фона».

Белоярская АЭС расположена в 3,5 км от города Заречный и 45 км от Екатеринбурга. Станция была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. На АЭС было сооружено четыре энергоблока: с реакторами на тепловых нейтронах (№ 1 и № 2) и на быстрых нейтронах (№ 3 и № 4). В настоящий момент в эксплуатации находятся третий и четвертый энергоблоки.