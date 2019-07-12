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Экономика ,  
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На Белоярской АЭС отключили энергоблок из-за защитного механизма

На Белоярской атомной электростанции (БАЭС) в ночь на 12 июля отключили от сети энергоблок №4 после того, как сработал автоматический защитный механизм. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

В БАЭС уточнили, что мощность энергоблока была снижена по штатному алгоритму, без отклонений от условий безопасной эксплуатации.

По Международной шкале ядерных событий (INES) произошедшее оценили по уровню «0», что означает отсутствие угроз безопасности.

Как сообщил Ura.ru руководитель пресс-службы БАЭС Александр Яшин, отключение энергоблока не расценивается как нештатная ситуация, и не повлияло на энергоустановку или реактор. Энергоблок №3 работает в штатном режиме, отметил он.

«Комсомольская правда — Урал» со ссылкой на пресс-службу предприятия отмечает, что радиационная обстановка в городе Заречный, расположенном в 3,5 км от станции, и зоне наблюдения находится на уровне естественного фона.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. На станции были сооружены четыре энергоблока: два с реакторами на тепловых нейтронах (№1 и №2) и два с реакторами на быстрых нейтронах (№3 и №4). В настоящий момент в эксплуатации находятся третий и четвертый энергоблоки.

Теги: Свердловская область, АЭС, энергоблок
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