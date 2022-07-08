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Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей

Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей после выхода России из СЕ
По словам Володина, после того как Россия вышла из Совета Европы, требования узаконить в стране однополые браки «ушли в прошлое»
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Государственная Дума РФ)

В России нужно запретить пропаганду нетрадиционных ценностей, написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Свой пост он приурочил ко Дню семьи, любви и верности, который в этому году впервые отмечается официально.

По словам Володина, после того как Россия покинула Совет Европы, требования узаконить в стране однополые браки «ушли в прошлое».

«Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей» — написал Володин.

Путин заявил о необходимости «противоядия» от нетрадиционных ценностей
Общество
Владимир Путин

О необходимости найти «противоядие» от новых нетрадиционных этических принципов, которые приходят с Запада, в декабре на ежегодной пресс-конференции заявил и президент Владимир Путин.

В то же время в июле 2020 года он заверил, что в России «не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам». Президент тогда уточнил, что Россия выступает только против «навязывания» ценностей, поэтому в стране был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации. «Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою судьбу», — отметил он.

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Закон, о котором идет речь, действует в России с 2013 года. Согласно ему среди детей нельзя распространять информацию, которая направлена на формирование у них нетрадиционных сексуальных установок, данных о привлекательности таких отношений, представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений. Закон также запрещает навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.

Нарушителям-физлицам может грозить штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 50 тыс. руб., а юрлицам — штраф до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок до девяноста суток. Иностранцев за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей могут выдворить из страны.

Конституционный суд России в 2014 году признал этот запрет законным, а также установил, что он не содержит дискриминационных положений. В свою очередь, Европейский суд по правам человека признал, что закон о запрете гей-пропаганды нарушает права граждан.

Однако в марте Россия вышла из Совета Европы после призывов исключить ее, а также решила не исполнять новые решения ЕСПЧ.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
нетрадиционные сексуальные отношения однополые браки Вячеслав Володин Госдума
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