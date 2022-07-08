Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей

По словам Володина, после того как Россия вышла из Совета Европы, требования узаконить в стране однополые браки «ушли в прошлое»

Вячеслав Володин (Фото: Государственная Дума РФ)

В России нужно запретить пропаганду нетрадиционных ценностей, написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Свой пост он приурочил ко Дню семьи, любви и верности, который в этому году впервые отмечается официально.

По словам Володина, после того как Россия покинула Совет Европы, требования узаконить в стране однополые браки «ушли в прошлое».

«Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей» — написал Володин.

О необходимости найти «противоядие» от новых нетрадиционных этических принципов, которые приходят с Запада, в декабре на ежегодной пресс-конференции заявил и президент Владимир Путин.

В то же время в июле 2020 года он заверил, что в России «не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам». Президент тогда уточнил, что Россия выступает только против «навязывания» ценностей, поэтому в стране был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации. «Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою судьбу», — отметил он.

Читайте на РБК Pro Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи Pro Как власти США и ЕС пытаются снизить цену топлива для потребителей Как власти США и ЕС пытаются снизить цену топлива для потребителей Статьи Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Статьи Pro Почему работники боятся перехода из западной корпорации в российскую Почему работники боятся перехода из западной корпорации в российскую Статьи Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить Инструкции Pro 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон Статьи

Закон, о котором идет речь, действует в России с 2013 года. Согласно ему среди детей нельзя распространять информацию, которая направлена на формирование у них нетрадиционных сексуальных установок, данных о привлекательности таких отношений, представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений. Закон также запрещает навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.

Нарушителям-физлицам может грозить штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 50 тыс. руб., а юрлицам — штраф до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок до девяноста суток. Иностранцев за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей могут выдворить из страны.

Конституционный суд России в 2014 году признал этот запрет законным, а также установил, что он не содержит дискриминационных положений. В свою очередь, Европейский суд по правам человека признал, что закон о запрете гей-пропаганды нарушает права граждан.

Однако в марте Россия вышла из Совета Европы после призывов исключить ее, а также решила не исполнять новые решения ЕСПЧ.