Байден пообещал не прекращать борьбу с насилием после стрельбы у Чикаго

Президент США Джо Байден, комментируя случай со стрельбой в пригороде Чикаго (штат Иллинойс), заявил, что не собирается прекращать борьбу с «эпидемией вооруженного насилия», передает пресс-служба Белого дома.

«Недавно я подписал первый за почти 30 лет значительный двухпартийный проект о реформе закона об обороте огнестрельного оружия, включающий в себя действия, которые спасут жизни. Но предстоит еще много работы, и я не собираюсь отказываться от борьбы с эпидемией вооруженного насилия», — говорится в заявлении Байдена.

Президент сообщил, что предложил помощь губернатору Иллинойса Джею Роберту Притцкеру и мэру Хайленд-Парка (в этом городе произошла стрельба) Нэнси Ротеринг, а также призвал федеральные правоохранительные органы оказать помощь в поисках стрелявшего.

Стрельба произошла 4 июля в городе Хайленд-Парк, который находится неподалеку от Чикаго, на параде в честь Дня независимости США. Согласно последним данным от местных властей, в результате погибли шесть человек, около двух десятков пострадали. Как уточнили NBC Chicago в местной больнице, к ним поступили 26 пострадавших, большинство из них получили огнестрельные ранения.

Парад начался в 10:00 по местному времени (18:00 мск), уже через десять минут его прекратили из-за начавшейся стрельбы. Позже в городе и других соседних населенных пунктах отменили дальнейшие праздничные мероприятия.

Стрелявший, которого полиция описывает как белого мужчину в возрасте от 18 до 20 лет, находился на крыше одного из зданий. На следующий день полицейские идентифицировали стрелявшего — им оказался 22-летний Роберт «Бобби» Э. Кримо III, его местонахождение пока неизвестно, передает NBC Chicago.