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Пандемия коронавируса ,  
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Цукерберг назвал реакцию властей США на COVID-19 недостаточно эффективной

Глава Facebook указал на то, что в других развитых странах ситуация с заболеваемостью лучше, чем в США, и сделал вывод о том, что Вашингтон оказался «значительно менее эффективным» в деле борьбы с COVID-19
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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Mark Lennihan / AP)

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал меры, принимаемые властями США для сдерживания распространения коронавируса, и указал на то, что ситуация с заболеваемостью в США «значительно хуже», чем в других странах. Об этом предприниматель заявил во время стрима в Facebook с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктором Энтони Фаучи.

«На этом этапе стало понятно, что траектория [заболеваемости] США значительно хуже, чем во многих других странах и что наше правительство и администрация оказались значительно менее эффективными в этом вопросе», — сказал Цукерберг.

Глава Facebook также отметил, что в то время, как каждая или почти каждая развитая страна фиксирует сравнительно меньшее, чем в США, количество заболеваний, в Штатах ежедневный прирост заболевших идет рекордными темпами.

«Лично я думаю, что мы должны относиться ко всему этому гораздо серьезнее», — заключил Цукерберг.

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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Фаучи в ответ признал, что, несмотря на улучшения в отдельных регионах, например, в Нью-Йорке, в некоторых штатах происходят вспышки заболеваний. Эксперт выделил, в частности, Аризону, Калифорнию и Техас.

По его словам, некоторые штаты, несмотря на официальные инструкции, слишком быстро перешли к смягчению мер. «Это, как я уже говорил ранее, инструкция к тому, чтобы попасть в неприятности», — отметил доктор. В других штатах или городах, добавил он, люди сами не соблюдали меры предосторожности, в частности, не носили маски и не находились на достаточном удалении от других людей.

Накануне издание Daily Beast сообщило о том, что 18 штатов в США находятся в «красной зоне» из-за заражения коронавирусом и должны усилить антикоронавирусные меры. По словам директора Гарвардского института глобального здравоохранения Ашиша Джа, на прошлой неделе там зафиксировали более 100 новых случаев на 100 тыс. человек. Это, в частности, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова и Техас.

В США зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19
Общество
Фото: Charlie Neibergall / AP

С конца июня в США зафиксировано несколько рекордов суточного прироста зараженных коронавирусом. Так, 11 июля в течение 24 часов инфекцию выявили у более чем 67 тыс. человек. Этот рекорд стал седьмым для страны за 11 дней.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США вирус обнаружен у 3,6 млн человек — это больше, чем в любой другой стране. Штаты также являются лидерами по количеству смертельных случаев после заражения COVID-19 — с начала пандемии в стране скончались 139,2 тыс. человек.
 

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

 

Автор: Мария Лисицына
Теги: Марк Цукерберг, коронавирус
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