Цукерберг назвал реакцию властей США на COVID-19 недостаточно эффективной

Глава Facebook указал на то, что в других развитых странах ситуация с заболеваемостью лучше, чем в США, и сделал вывод о том, что Вашингтон оказался «значительно менее эффективным» в деле борьбы с COVID-19

Марк Цукерберг (Фото: Mark Lennihan / AP)

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал меры, принимаемые властями США для сдерживания распространения коронавируса, и указал на то, что ситуация с заболеваемостью в США «значительно хуже», чем в других странах. Об этом предприниматель заявил во время стрима в Facebook с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктором Энтони Фаучи.

«На этом этапе стало понятно, что траектория [заболеваемости] США значительно хуже, чем во многих других странах и что наше правительство и администрация оказались значительно менее эффективными в этом вопросе», — сказал Цукерберг.

Глава Facebook также отметил, что в то время, как каждая или почти каждая развитая страна фиксирует сравнительно меньшее, чем в США, количество заболеваний, в Штатах ежедневный прирост заболевших идет рекордными темпами.

«Лично я думаю, что мы должны относиться ко всему этому гораздо серьезнее», — заключил Цукерберг.