В США зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19

Этот показатель вырос сразу на 7 с лишним тыс. заболевших по сравнению с предыдущим рекордом. За последние 11 дней в стране седьмой раз обновился рекорд по суточному приросту

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За последние сутки число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло рекордно высокого показателя, превысив отметку в 67 тыс. человек. Об пишет The Washington Post (WP).

Согласно информации газеты, за последние 24 часа в Соединенных Штатах было подтверждено 67 149 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает The New York Times, предыдущий суточный рекорд был зафиксирован накануне, когда было выявлено 59 886 случаев инфицирования. Издание отмечает, что сегодняшний рекорд стал седьмым за последние 11 дней.

WP сообщает, что наибольшее число случаев заражения за день зафиксировали в Техасе (10 002 человека) и Калифорнии (7 896 человек). В восьми штатах обновились рекорды по суточному приросту заболевших; речь идет о Джорджии, Огайо, Юте, Айове, Висконсине, Айдахо, Монтане и Аляске. «По всей стране более 4 тыс. человек умерли от коронавируса с прошлой пятницы», — утверждает газета.