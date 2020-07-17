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СМИ узнали о попавших в красную зону по коронавирусу 18 штатах США

Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

В США 18 штатов находятся в красной зоне из-за темпов распространения коронавируса и должны вернуться к более строгим ограничительным мерам. Об этом сообщает издание Daily Beast со ссылкой на документ Белого дома, который не обнародован, но был распространен в федеральном правительстве.

«Восемнадцать штатов находятся в красной зоне, потому что на прошлой неделе у них было более 100 новых случаев заболевания на 100 тыс. человек», — заявил директор Гарвардского института глобального здравоохранения Ашиш Джа, выразив недоумение по поводу того, что власти скрывают эту информацию.

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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Речь идет о штатах Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса — 3 576 593 заболевших. Из них 1 090 645 человек выздоровели. Общее число летальных исходов в стране составляет 138 362.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
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Источник: JHU
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Теги: СМИ, США, коронавирус, штаты
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